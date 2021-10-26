新华社开普敦10月26日电（记者吕天然）为期4天的“南非非洲传统医师中医培训班”25日在南非开普敦开班，旨在促进中国和南非传统医学交流和创新。

培训班由中国驻南非大使馆、中国国家中医药管理局和南非西开普大学联合举办，采用线上线下相结合的形式。来自南非各省的传统医师将了解中南传统医学的继承和发展现状，学习中医师教育培养和管理等内容，还将参观中医门诊和西开普大学中医培训设施。

南非科学创新部官员查巴拉拉在开班式现场说，南非和中国传统医学合作历史悠久，两国高校在这一领域开展了研究合作。培训班为非洲和中国交流传统医学经验提供了平台，南非希望在传统医学研究、课程开发方面和中国加强合作。

中国驻南非大使馆科技公参沈龙在视频致辞中说，培训班不仅能提升南非传统医师对中医的了解，还将提升中南两国传统医学领域合作。他介绍了中医在中国的发展情况和重要作用，以及中医在治疗新冠肺炎中的优势。

国家中医药管理局国际合作司副司长朱海东通过视频说，中国国家中医药管理局一直并将继续积极支持和推动中国和南非的传统药物合作，希望通过培训班增进南非传统医师对中医的认识和了解。

培训结束后，南非科学创新部和中国国家中医药管理局还将联合举办中南传统医药研讨会。

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