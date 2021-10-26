新华社贝鲁特10月25日电（记者刘宗亚）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令斯特凡诺·德尔科尔少将25日在庆祝联合国日活动上表示，黎巴嫩南部局势15年来相对稳定，这要归功于联合国维和人员的奉献和各方努力。

联合国大会1947年通过决议，确定每年10月24日为“联合国日”。联黎部队25日在其位于黎南部纳古拉镇的总部举行活动庆祝联合国日。德尔科尔在庆祝活动上发表讲话说，感谢联合国军事和文职维和人员为维护国际和平与安全做出的贡献和牺牲，特别向最近去世的加纳维和人员和扫雷时受重伤的柬埔寨维和人员表示敬意。

德尔科尔还表示，最近几个月发生的事件提醒大家不能掉以轻心，联黎部队将加倍努力，维护和平，为黎巴嫩和以色列达成政治和外交解决争端、实现永久停火创造空间。他还敦促黎巴嫩武装部队和以色列国防军搁置分歧，就与蓝线（黎以临时停火线）有关的问题进行接触，以促进和平与稳定。

联合国官员、联合国维和部队代表、中国第20批赴黎维和部队部分官兵、黎巴嫩武装部队代表和当地政要等参加了本次联合国日活动。

联黎部队是根据联合国安理会1978年通过的第425号决议建立的，目前共有来自中国等大约45个国家的1万多名官兵驻扎在黎巴嫩南部执行维和任务。中国自2006年开始向黎巴嫩派出维和部队以来，迄今已累计派出维和官兵约7000人次，为维护黎南部地区的和平稳定做出了重要贡献。

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