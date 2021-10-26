新华社斯里巴加湾市10月26日电（记者薛飞）受新冠疫情影响而并期举行的第38届和第39届东盟峰会26日在文莱首都斯里巴加湾市开幕，会议以视频方式举行。东盟轮值主席国文莱苏丹哈桑纳尔呼吁继续推动东盟共同体建设，努力实现后疫情时代区域经济复苏。

东盟峰会一般每年召开两次，分别于上半年和下半年举行。由于今年上半年东盟峰会未能举行，因此两届峰会在下半年以背靠背方式举行。哈桑纳尔在致欢迎辞时说，东盟国家将在峰会上总结东盟共同体建设的进展，并继续推动实现《东盟共同体2025愿景》。哈桑纳尔表示，东盟国家还将与中国等对话伙伴国就共同关心的地区和国际问题交换意见，并商讨进一步加强在各领域的合作。

作为今年的东盟轮值主席国，文莱为东盟确定了“共同关注、共同应对、共同繁荣”的主题，围绕东盟政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体三大支柱，提出了一系列目标成果，涵盖灾害与紧急情况应对、支持多边主义、疫后复苏、疫苗采购合作、东盟共同体建设等。

东盟秘书长林玉辉在致辞时表示，尽管仍面临新冠疫情的威胁，但东盟国家经济保持了良好韧性，预计今明两年区域经济将恢复整体增长。林玉辉说，东盟的经济复苏有赖于成员国疫苗接种计划的持续推进。东盟将通过抗疫基金等多种方式确保成员国公平可靠地获得疫苗供应。

第38届和第39届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议于26日至28日举行，其间将举行第24次中国-东盟（10+1）领导人会议暨中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会、第24次东盟与中日韩（10+3）领导人会议、第16届东亚峰会等。

东盟成立于1967年，成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

(责编：刘叶婷、崔越)