人民网巴黎10月26日电 （记者何蒨）日前，“小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展”在法国正式拉开帷幕，本次艺术巡展由联合国教科文组织协会世界联合会与法中交流促进会共同发起并主办，法国百年乳制品企业科唐坦奶业合作社集团旗下“诺芒底1905”和“小莫泊桑”牛奶品牌特别赞助，旨在推动国际儿童美育合作，架设国际艺术交流桥梁，向世界展示各国儿童的创造力。

联合国教科文组织协会世界联合会副主席柳在乾（Yoo Jay Kun）在致法中交流促进会的函中表示：“艺术联创活动鼓励艺术创造力，鼓励青少年利用自己的才能和想象力与艺术家及世界进行交流，这承载着符合联合国教科文组织使命的伟大理念。”

本次国际艺术联创巡展的创意来自法中交流促进会会长亚丁。身兼作家、翻译家、法国最高荣誉骑士勋章获得者的亚丁，始终致力于推进中法文化艺术、经贸科技合作。亚丁表示：“毕加索曾说，每个孩子都是天生的艺术家。他们的艺术创作都是独特、有价值的，无法比较，所以‘小莫泊桑·国际艺术联创巡展’不是比赛，而是一场由各国儿童与世界艺术大师联袂创作的艺术展，也是一次跨时空、跨种族、跨国界的文化艺术交流。”

亚丁认为，创造力才是孩子的未来。他强调：“我们希望通过开展国际艺术家与中国儿童的艺术创作交流、巡展等系列活动，提高中国儿童对艺术的兴趣和感知能力。”

“小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展”日前在法国揭幕。人民网记者 何蒨摄

“小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展”是一个优质的国际文化交流平台。中央广播电视总台中央新影《繁星》少儿栏目总制片人刘欣在接受记者采访时谈到：“中国儿童不仅肩负着祖国文化的传承与发展，更要积极参与到国际文化交流中去，互学互鉴，将中华文明推向新的辉煌。”

对于打造文化精品，亚丁有指出：“文化精品不应当是一次性的解读，更不是一次性的消费，文化精品的含义应当跟随人的生活不断深化。”刘欣也强调：“文化的发展以文化精品为支撑，文化的繁荣以文化精品为代表，这反映着一个国家、一个地区整体的文化创新能力和创造水平的高低。创意、创造、创新，是文化精品的魅力所在，所以我们要立足于过去，融入新时代的元素，使文化产品能够与时俱进，跟上时代发展的潮流，能让人耳目一新。”

“小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展”日前在法国揭幕。人民网记者 何蒨摄

此次国际艺术联创巡展启动地位于法国知名文学家普鲁斯特旧居“斯万城堡”，亚丁指出：“普鲁斯特的文学植根于此，他的文字中有大量对自然的感受。我们希望通过本次巡展，再次挖掘这块养育了一代作家的土地。”

“小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展”由国际著名艺术家和各国儿童共同参与，中央广播电视总台中央新影《繁星》少儿栏目、中国教育电视台向阳花艺术团、中国教育部中外语言合作交流中心、法国中央-卢瓦尔河谷省政府及法国伊利尔斯-孔布雷市政府、法国国际艺术学院等多家机构联合主办。

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