人民网重庆10月26日电 （记者常红）城市商圈作为城市商业的重要载体，是促进消费升级的重要平台，也是构建新发展格局的重要支撑。2020年以来，为贯彻落实中央财经委员会第八次会议构建现代流通体系部署要求，推进城市商业体系建设，服务构建新发展格局，商务部等部门发布了高质量推进步行街改造提升、推进城市一刻钟便民生活圈建设、推动城市商圈建设等一系列文件，为城市商圈转型升级提供了方向指引，推动城市商圈在经受疫情较大短期冲击后，逐步实现转危成机的良好恢复态势，并迈入了高质量发展新阶段。

10月26日，商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国城市商圈发展报告2021》，对2020-2021年我国城市商圈发展情况及特点、城市商圈发展面临的问题等角度进行全面分析，并对城市商圈发展趋势进行展望，提出推动城市商圈建设的建议。

推进城市核心商圈转型创新 促进消费升级

从城市核心商圈转型升级发展情况来看，各地围绕国际消费中心城市建设，着力推进城市核心商圈转型创新，促进消费升级，使商圈对消费者的吸引力、品牌集聚能力持续增强；首店经济、品牌经济、时尚经济、定制经济、夜间经济、直播电商等消费新模式推陈出新，新业态新模式不断涌现；5G、云计算、大数据、物联网等数字技术在商圈逐步应用，智慧商圈建设步伐加快，商圈数字化、智能化发展水平不断提升。

从试点步行街改造提升和发展情况来看，全国试点步行街由11条扩展到23条，其中首批11条试点步行街已全部被确认为全国示范步行街。各地在科学防控疫情的前提下，稳步推动步行街复商复市和改造提升，着力创新商业业态，提升服务品质，拓展消费场景，优化营商环境，为拉动内需、繁荣市场、满足消费新需求发挥了积极作用，使试点步行街成为促进消费回补的有效平台、提升城市活力的重要引擎和深化“放管服”改革的试验田。

从城市一刻钟便民生活圈建设情况来看，新冠肺炎疫情的暴发，使得“家门口”社区商业的重要性更加凸显，加速了城市一刻钟便民生活圈建设步伐，并呈现出一刻钟便民生活圈建设从局部探索转向全国统筹推进、社区商业功能从注重商品消费转为注重服务体验、社区团购从野蛮无序竞争转向规范化发展、社区便利店从分散化经营转向连锁化发展等转变。

我国城市商圈布局与构建新发展格局存在较大差距

商圈空间布局有待优化。目前，我国城市商圈布局局部过剩与短缺的矛盾依然较为突出，与构建新发展格局存在较大差距。城市中心城区商圈大型商业设施过度饱和。一二线城市甚至三四线城市中心城区普遍面临大型商业设施供给过剩，部分商业项目空置率高、招商运营压力大、经营困难等情况，造成大量商业资源闲置和浪费。城市一刻钟便民生活圈供给不足。由于大多数城市主城区的老旧社区用地和用房缺乏，地价和房租昂贵，导致市场投入积极性不高，居民生活必需的商业业态和网点供给不足。同时，部分城市新建社区缺乏对商业用地和商业用房规划，社区商业和便民生活服务设施建设明显不足，居民消费不便利问题仍较为突出。

商圈基础设施有待更新。尽管部分城市传统商圈区位优越、人文资源丰富，但由于商圈历史较久，在发展过程中逐步面临设施陈旧、交通拥堵等困境，难以满足消费者日益升级的消费需求。商圈基础设施老化。部分商圈商业楼宇陈旧，街巷老旧杂乱，市政设施落后，绿化、亮化和休闲设施不足，制约了商圈转型发展，迫切需要在城市更新过程中对商圈基础设施进行改造升级。商圈周边配套不完善。部分商圈周边道路拥挤、人车冲突、交通管理秩序混乱等问题较为突出，特别是停车位匮乏、停车难的问题亟待破解。

商圈同质化格局待打破。随着实体商业竞争日趋激烈，各大商圈在建筑风格、品牌布局和业态上存在严重同质化现象，突出表现为：场景相似。部分商圈主题街区在自然景观、建筑风格、店铺设计、公共空间、活动展演等方面大同小异，千篇一律，较难凸显商圈独有的魅力与风格。品牌雷同。由于部分商圈定位不合理，盲目跟风，一味追求国际化形象，导致引入的国际品牌趋同，没有形成商圈独特的品牌形象。业态同质。品牌的同质化一定程度上造成了商圈业态布局相似。

智慧商圈建设任重道远。智慧商圈是商圈发展的重要方向。总体来看，目前全国智慧商圈建设仍处于探索阶段，多数商圈在建设智慧化硬件设施设备以及智慧商圈大数据平台时，缺乏“以人为本”的建设理念，导致商圈部分智能化设施利用率不高，成为了“商圈中的摆设”。

中国城市商圈未来发展四大趋势

内涵功能向集成化和融合化拓展。随着居民消费加速升级和新一代信息技术深度应用，未来城市商圈的内涵、功能和边界将不断拓展，成为融消费、体验、休闲、社交等为一体的综合性服务平台。随着城镇居民消费便利化、多元化、集成式消费需求不断增强，城市商圈聚焦商业核心，将越来越大程度上与文化旅游、特色餐饮、休闲娱乐、商务金融、体育康养等多种服务业态集成和融合发展，形成购物、休闲、娱乐、办公等多种功能集成化、多元化发展趋势。随着现代商业与城市生活方式深度融合，消费者体验消费需求不断加强，未来城市商圈将更加注重引入体验业态，丰富消费场景，从便利购物的场所持续向融合文化、艺术、技术的特色消费体验场景和社交空间拓展。随着数字经济的发展，线上与线下渠道深度融合，城市商圈的辐射范围将持续扩张，商圈边界不断外延，从自发聚集形成的商圈地域边界，演变为通过移动搜索得以拓展的商圈边界，再到依托外卖和快递服务进一步扩大的商圈边界，甚至是基于线上兴趣社区重构的商圈边界。

发展格局向多极化和郊区化调整。当前，我国城市发展已进入城市更新的重要时期，城市发展重心已由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整阶段，建设一批产城融合、职住平衡、生态宜居、交通便利的郊区新城，推动城市多中心、郊区化发展，成为城市高质量发展的重要方向。在这种趋势下，随着城市副中心、新建城区、以及科技城、空港新城等重点功能区建设加快推进，产业和人口从城市中心向城市副中心、郊区新城和重点功能区迁移，区域配套新兴商业将不断完善，并带动更多的区域新型商圈不断兴起和发展壮大，推动大中城市商圈进一步呈现出多中心化和郊区化发展趋势。

发展重心向社区和便利消费下沉。从我国城市商圈发展现有格局来看，大多数城市中心城区商圈已饱和，甚至过剩，区域商圈逐步完善，而社区商圈仍存在较大发展空间。资料显示，欧美国家社区商业已占社会商业总支出的60%以上，而目前我国社区商业占比不足30%。随着城镇居民消费持续升级，特别是居家消费、社区便利消费需求快速增长，以及城市一刻钟便民生活圈建设试点工作顺利推进，将激励越来越多的零售企业向社区下沉，以一刻钟便民生活圈为代表的社区商业将成为城市商圈新一轮发展热点，并推动城镇居民消费日趋便利化。

发展形态向智慧化和绿色化升级。在城市商圈转型升级过程中，在数字技术深入应用和“双碳”目标引领下，城市商圈发展形态将发生改变。尽管目前智慧商圈建设还处于起步阶段，并面临诸多难点和瓶颈，但随着商务部等相关部门积极推动各地智慧商店、智慧商圈建设，以及现有部分城市智慧商圈建设运营模式逐步探索和不断成熟，未来我国城市商圈将加速向智慧化方向发展。随着碳达峰、碳中和行动深入推进，绿色发展理念也将进一步融入城市商圈改造、建设、管理和服务等活动的全过程。未来在“绿色饭店”“绿色商场”创建的基础上，城市商圈将会在建筑材料、用电用水、废弃物处理等方面更加注重低碳、绿色和环保，并带动绿色商品、绿色消费持续发展。

构建多层级城市商圈体系 推动城市商业高质量发展

优化城市商圈发展层级。构建多层级城市商圈体系，是推动城市商业高质量发展，促进消费升级，更好满足人民对美好生活需求的必然选择。推动城市商圈供给创新。要打破商圈同质化发展的困局，必须在特色化发展上下功夫，通过推动业态、品牌、体验和场景的特色化设计和打造，激发商圈发展新动能。加快推进智慧商圈建设。智慧商圈是城市商圈高质量发展的必然方向，要突出前瞻性和创新性，在“以人为本”的原则上，创新建设运营模式，加强顶层设计，整合社会各界力量，有序推进智慧商圈建设。健全城市商圈管理机制。要协调城市商圈各方利益主体之间的关系，创新商圈管理机制，推动城市商圈持续健康发展。

(责编：刘洁妍、刘慧)