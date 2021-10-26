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西班牙累计新冠确诊病例超过500万例

2021年10月26日14:08 | 来源：新华网
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新华社马德里10月25日电（谢宇智）西班牙卫生部25日发布的疫情数据显示，截至当天，西班牙累计新冠确诊病例达5002217例，累计死亡87186例。西班牙全国新冠发病率近日略有上升，但目前疫情总体趋于平稳。

数据显示，截至当地时间25日14时，该国72小时内新增确诊病例4485例。

西班牙疫情在过去几个月中得到有效控制。西班牙卫生部发布信息显示，今年10月7日，该国14天内平均每10万居民的新增确诊病例数自2020年7月28日以来首次降至50例以下，达到低风险标准。虽然过去几天全国新冠发病率略有上升，14天内平均每10万居民新增确诊病例数从22日的44.49例提高至25日的46.38例，但目前该国疫情总体趋于平稳。

西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙25日接受媒体采访时表示，过去几周疫情已趋于稳定。但他警告全国各地在放宽限制性措施方面“不能操之过急”。西蒙还表示，西班牙疫情缓解与该国“极高的疫苗接种率”密不可分。

据卫生部25日发布的数据，西班牙全国12岁以上人口中有90.2%已接种至少一剂新冠疫苗，有88.4%已完全接种疫苗。从当天起，西班牙多地开始为70岁以上、且完全接种疫苗已超过6个月的人群注射新冠疫苗加强针。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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