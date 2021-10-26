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斯里兰卡完成“春苗行动”加强针接种

2021年10月26日14:07 | 来源：新华网
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新华社科伦坡10月26日电（记者唐璐）“春苗行动”加强针接种近日在斯里兰卡展开。截至10月25日，3266名在斯中国公民（含港澳台地区居民）在科伦坡、汉班托塔等5个接种点免费接种了中国产新冠疫苗第三剂加强针。

这次“春苗行动”加强针接种在斯里兰卡疫情形势严峻、尚未启动加强针计划背景下展开。在中国驻斯里兰卡大使馆大力推动、斯卫生部积极支持以及在斯中国企业商会和华侨华人联合会全力协助下，斯里兰卡“春苗行动”第三阶段工作至此取得圆满成功。

记者在科伦坡港口城疫苗接种点注意到，现场组织严谨周密，志愿者服务细致耐心，疫苗接种工作平稳有序高效。

来自中国中冶斯里兰卡中部高速公路第一标段的300多名员工是科伦坡疫苗接种点的“大部队”。项目部经理崔松明告诉记者，由于项目沿线长达37公里，人员分散在8个不同营地，企业这次租用了十几辆大巴和中巴，确保符合接种条件的员工一个都不落。“目前是项目施工关键阶段，员工接种第三剂疫苗后会感到施工更加安全”。

在接种现场，记者不时听到前来接种的旅斯同胞对强大的祖国发自内心的自豪和感谢。他们表示，“春苗行动”真正将党和政府对海外中国公民的关心关爱落到了实处。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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