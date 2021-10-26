中国常驻联合国代表张军解读习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上的重要讲话精神
人民网联合国10月25日电 （记者李晓宏）当地时间10月25日，中国常驻联合国代表张军在纽约召开记者会，解读习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上的重要讲话精神。
张军说，习主席在讲话中系统回顾和总结了50年来的不平凡历程。可以说，过去50年，是中国走向世界、走向富强的历史进程，蕴含着深刻的内涵和道理，对中国、对联合国、对世界都有着特殊的意义，必将载入人类史册。这50年见证了中国翻天覆地的变化、日新月异的发展，见证了中国同联合国的合作全面展开、不断深化，见证了中国在国际形势变幻中保持定力，为世界和平发展作出的巨大贡献，也见证了中国一步一个脚印，昂首阔步地走近世界舞台的中央。50年来中国的发展成就和对联合国的贡献，深刻阐释了一个道理，那就是在中国共产党的领导下，中国人民所选择的是一条适合自身国情的正确发展道路，我们有理由为此感到自豪和自信。50年的历程也传递了一个重要信息，就是中国好，世界会更好。沿着这条道路走下去，中国的明天更加美好，也将为世界带来更大机遇。这也是中国同联合国深化合作、发挥负责任大国作用最强大的依靠、最坚实的底气、最根本的动力。
张军表示，习主席在讲话中深刻分析了世界大势，提出应对全球性挑战的理念主张，展现了中国智慧和引领作用。习主席提出的一系列重要主张，主线就是推动构建人类命运共同体，这是应对全球挑战的根本性方案，是大智慧、大视野、大胸怀。十八大以来，习主席多次在联合国发表重要讲话，既着眼人类长远前途，系统阐述人类命运共同体理念，也聚焦当前突出挑战，提出一系列具体倡议举措，总是在历史的关键时刻给出中国方案，为建设更美好的世界指明方向、增添信心、注入力量。习主席在纪念会议上的重要讲话，再一次为处在十字路口的世界给出指引，体现了大国领导人的历史担当。古特雷斯秘书长在致辞中充分肯定中国对联合国、对世界的贡献，强调中国是国际合作的主要支柱。我们有理由相信，未来中国将会在国际事务中发挥更加重要的作用。
张军表示，习主席在讲话中再次重申了中国对联合国的重视和支持。近年来，习主席在不同场合多次强调，面对全球性挑战和威胁，世界比以往更加需要一个强有力的联合国。这次纪念会议上，习主席再次呼吁国际社会坚决维护联合国权威和地位。中国对联合国的支持是持久可靠、一以贯之的，中国已经是第二大会费国和维和摊款国，未来将继续为联合国事业作出自己的贡献。与此同时，加强联合国的作用，最重要的是把握好联合国的方向，确保联合国沿着正确的方向前进，践行真正的多边主义，服务于全人类的共同利益。习主席旗帜鲜明地指出，我们应该顺应历史大势，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对一切形式的单边主义和保护主义。这些论述铿锵有力，抓住了当前联合国面临的突出问题和主要障碍，具有很强的现实指导意义。
张军强调，面向未来，中国与联合国的合作站在新的历史起点上。新起点意味着光明的未来，意味着更多的机遇，也意味着更大的挑战、更重要的责任。下一阶段，常驻联合国代表团的首要任务，就是以习近平外交思想为指导，落实好习主席在纪念会议上的重要讲话精神，维护好中国的正当权益，同时同其他国家一道，把联合国议程上的事情办好，为构建人类命运共同体作出新的贡献。
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