人民网联合国10月25日电 （记者李晓宏）当地时间10月25日，中国常驻联合国代表张军在纽约召开记者会，解读习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上的重要讲话精神。

张军说，习主席在讲话中系统回顾和总结了50年来的不平凡历程。可以说，过去50年，是中国走向世界、走向富强的历史进程，蕴含着深刻的内涵和道理，对中国、对联合国、对世界都有着特殊的意义，必将载入人类史册。这50年见证了中国翻天覆地的变化、日新月异的发展，见证了中国同联合国的合作全面展开、不断深化，见证了中国在国际形势变幻中保持定力，为世界和平发展作出的巨大贡献，也见证了中国一步一个脚印，昂首阔步地走近世界舞台的中央。50年来中国的发展成就和对联合国的贡献，深刻阐释了一个道理，那就是在中国共产党的领导下，中国人民所选择的是一条适合自身国情的正确发展道路，我们有理由为此感到自豪和自信。50年的历程也传递了一个重要信息，就是中国好，世界会更好。沿着这条道路走下去，中国的明天更加美好，也将为世界带来更大机遇。这也是中国同联合国深化合作、发挥负责任大国作用最强大的依靠、最坚实的底气、最根本的动力。

张军表示，习主席在讲话中深刻分析了世界大势，提出应对全球性挑战的理念主张，展现了中国智慧和引领作用。习主席提出的一系列重要主张，主线就是推动构建人类命运共同体，这是应对全球挑战的根本性方案，是大智慧、大视野、大胸怀。十八大以来，习主席多次在联合国发表重要讲话，既着眼人类长远前途，系统阐述人类命运共同体理念，也聚焦当前突出挑战，提出一系列具体倡议举措，总是在历史的关键时刻给出中国方案，为建设更美好的世界指明方向、增添信心、注入力量。习主席在纪念会议上的重要讲话，再一次为处在十字路口的世界给出指引，体现了大国领导人的历史担当。古特雷斯秘书长在致辞中充分肯定中国对联合国、对世界的贡献，强调中国是国际合作的主要支柱。我们有理由相信，未来中国将会在国际事务中发挥更加重要的作用。

张军表示，习主席在讲话中再次重申了中国对联合国的重视和支持。近年来，习主席在不同场合多次强调，面对全球性挑战和威胁，世界比以往更加需要一个强有力的联合国。这次纪念会议上，习主席再次呼吁国际社会坚决维护联合国权威和地位。中国对联合国的支持是持久可靠、一以贯之的，中国已经是第二大会费国和维和摊款国，未来将继续为联合国事业作出自己的贡献。与此同时，加强联合国的作用，最重要的是把握好联合国的方向，确保联合国沿着正确的方向前进，践行真正的多边主义，服务于全人类的共同利益。习主席旗帜鲜明地指出，我们应该顺应历史大势，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对一切形式的单边主义和保护主义。这些论述铿锵有力，抓住了当前联合国面临的突出问题和主要障碍，具有很强的现实指导意义。

张军强调，面向未来，中国与联合国的合作站在新的历史起点上。新起点意味着光明的未来，意味着更多的机遇，也意味着更大的挑战、更重要的责任。下一阶段，常驻联合国代表团的首要任务，就是以习近平外交思想为指导，落实好习主席在纪念会议上的重要讲话精神，维护好中国的正当权益，同时同其他国家一道，把联合国议程上的事情办好，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

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