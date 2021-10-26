新华社纽约10月25日电 在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年之际，中国常驻联合国代表张军25日表示，中国与联合国的合作站在新的历史起点上。

张军说，50年前的今天，中华人民共和国恢复在联合国合法席位。这50年见证了中国翻天覆地的变化、日新月异的发展，见证了中国同联合国的合作全面展开、不断深化，见证了中国在国际形势变幻中保持定力、为世界和平发展作出巨大贡献，也见证了中国一步一个脚印、昂首阔步地走近世界舞台的中央。

他指出，50年来中国的发展成就和对联合国的贡献深刻阐释了一个道理，那就是在中国共产党领导下，中国人民选择的是一条适合本国国情的正确发展道路，中国有理由为此感到自豪和自信。50年的历程也传递了一个重要信息，就是中国好，世界会更好。沿着这条道路走下去，中国的明天更加美好，也将为世界带来更大机遇。这也是中国同联合国深化合作、发挥负责任大国作用最强大的依靠、最坚实的底气、最根本的动力。

张军表示，面向未来，中国与联合国的合作站在新的历史起点上。新起点意味着光明的未来、更多的机遇，也意味着更大的挑战、更重要的责任。下一阶段，中国常驻联合国代表团将同其他国家一道，把联合国议程上的事情办好，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

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