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逾2000名中美洲移民从墨西哥南部启程前往美国

2021年10月26日13:27 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城10月25日电（记者朱雨博 吴昊）据墨西哥媒体报道，超过2000名中美洲移民近日从墨南部启程前往美国。墨政府25日表示，将慎重对待这些移民。

23日起，超过2000名移民组成的队伍从墨西哥南部边境城市塔帕丘拉出发北上，计划先前往墨首都墨西哥城，以取得在墨合法停留的文件，随后将前往美国。这批移民主要来自萨尔瓦多、洪都拉斯等中美洲国家，其中包括孕妇和儿童。

墨西哥外交部长埃布拉德25日在新闻发布会上表示，墨政府将在尊重人权的基础上慎重对待这些移民，避免发生摩擦。但他强调，按照以往海地非法移民被大规模遣返的案例，美国或许不会允许他们入境。

自2018年起，一些中美洲移民通过社交网络等平台联系聚集，以搭乘顺风车和步行等方式前往美墨边境，寻求入境美国。据美国媒体报道，美国执法部门2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）在美墨边境逮捕非法移民大约170万人次，刷新2000财年创下的纪录。墨西哥总统洛佩斯今年8月表示，美国政府应加大对中美洲投资力度，以缓解非法入境美国的移民潮问题。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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