新华社伦敦10月25日电 专访：进博会令许多苏格兰企业“大开眼界”——访英国苏格兰国际发展局驻华代表刘忠祐

新华社记者孙晓玲

英国苏格兰国际发展局驻华代表刘忠祐日前接受新华社记者视频专访时说，参加中国国际进口博览会是了解中国市场、接触潜在客户和合作伙伴的绝佳途径，令许多苏格兰企业“大开眼界”。

苏格兰国际发展局是英国苏格兰政府负责国际贸易和投资的机构，今年将率领37家苏格兰企业参加第四届进博会，这也是苏格兰国际发展局连续第二年率队参展。

刘忠祐对记者说，参加进博会从两个方面为苏格兰企业打开了“窗口”，—是让苏格兰企业更好了解中国市场，二是可以接触潜在客户和合作伙伴。

刘忠祐说，去年进博会上，苏格兰企业和他本人与多个省级代表团进行了洽谈。中国幅员辽阔，很难走遍，而进博会提供了一个完美平台，苏格兰企业可以真正接触到来自中国不同区域的企业。“对于苏格兰企业来说，这确实是一次大开眼界的经历。”

“在新冠疫情限制人员往来的情况下，进博会提供一种强大的‘混合形式’。我们许多公司都能与潜在的中国客户进行虚拟会面，这也是一种非常积极的参与。”刘忠祐说。

他表示，中国市场对苏格兰企业“绝对重要”“我们迫切希望对中国出口尽快恢复到疫情前水平”。

刘忠祐说，双方企业在“每个领域都可以合作”。“我们对中国大部分出口都在食品和饮料行业，仅威士忌、三文鱼和其他海鲜产品就占苏格兰对中国出口的三分之一左右。同时，生命科学、医疗保健、数字服务、金融科技及能源行业，都是苏格兰与中国有着密切联系的行业。”

刘忠祐对双方企业合作前景充满信心。“回顾去年，中国经济率先复苏，可以看到中国零售市场反弹的力量，尤其是在电子商务帮助下，成为一个商品和服务快速流动的市场。”

刘忠祐说，不仅对苏格兰，而且对世界其他地区来说，中国市场的弹性在疫情后都会变得更加重要。

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