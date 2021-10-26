新华社北京10月26日电 题：市场规则不应成为美国手中的“道具”

新华社记者郑汉根

美国一些政客是很会演戏的，这一点在国际上早已声名远扬。他们经常动用的“道具”除了“人权”“民主”外，“市场规则”也是其中之一。

之所以说他们擅长演戏，是因为他们虽然在各种场合都能熟练地拿出上述这些“道具”，煞有介事地上演诸如“美国是维护民主人权榜样”“美国遵守市场规则”等种种“戏码”，唱出种种“高调”，但实际上他们仅仅是在演戏。现实中具体怎么行事，还要看他们能借此获得什么样的政治经济利益。

“市场规则”是美国政客一直很青睐的说辞。他们常常以此作为“武器”，攻击一些国家“不遵守市场规则”，以施压他国作出利于美方的改变。然而一段时间以来，他们发现这个“道具”并不总是那么好用，跟他们实际所做明显“违和”，于是相关的“戏码”就不得不暂时停演。

不久前，美国政府要求用户数量在1000万以下的美国电信商“移除并更换”华为和中兴设备，并为此提供19亿美元作为补贴。美国政府的说辞是，中国企业的设备可能对美国“国家安全”造成威胁。

在自身技术领先、掌握市场主动权的时候，美方就高唱“市场规则”“自由竞争”高调；当看到他国技术发展迅速、可能影响自身经济科技霸权的时候，就立即将“市场规则”抛之脑后，转而不择手段、拉帮结伙对他国企业进行无情打压。以所谓“国家安全”等借口打压中国等国企业，如今已成美方一项“常规操作”。

按照市场经济原则，应当让美国电信企业按照市场规律，自主选择合作对象。能提供性价比高兼有安全可靠性产品的中国企业，本是许多美国电信企业的理想合作伙伴。然而美国政府却以“国家安全”为借口，强制美企业更换中国企业提供的设备。赤裸裸抛弃“市场规则”毫无心理负担，让人叹为观止。

事实已充分表明，“市场规则”成了美方用来在国际市场上收割经济利益的一个“工具”。这个“工具”好用的时候就把一切交给“市场”，不好用的时候就要交给“政治”甚至“军事”，动用“国家安全”这个“万能筐”。

随意挥舞关税大棒、给外来投资“筑墙”、破坏全球产业链……美政客破坏市场规则的恶劣行径数不胜数，对此不仅广大国际社会，就连美国许多企业也很反感。波音公司首席执行官卡尔霍恩今年3月就敦促美国不要将对华贸易与其他议题混为一谈，他希望看到“这两个经济巨头之间的自由贸易环境”。美国LHTC宽带公司总裁詹姆斯·凯尔对美政府禁用中国企业提供的设备的决定失望又无奈，他认为美政府关于中国产品对美形成“安全威胁”的指控缺乏证据。

今天，美国边鼓吹“市场规则”边滥用“国家安全”打压中国企业，只能让世人更加看清美国某些政客言行道貌岸然表象之下的忽悠本质。在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。只有真正遵守市场规则，世界经济才能更好更快地复苏发展。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)