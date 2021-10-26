新华社曼谷10月26日电 专访：中国在消除贫困和应对气变等全球挑战方面贡献突出——访联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳

新华社记者宋宇 郭鑫惠

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）执行秘书阿利斯夏巴纳日前在接受新华社记者专访时说，中国在消除贫困和应对气候变化等全球挑战方面贡献卓越。

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。阿利斯夏巴纳说，中国成功消除绝对贫困，宣布不再新建境外煤电项目、力争2060年前实现碳中和，这些举措和承诺充分展现了中国在国际舞台上的作用与担当。

阿利斯夏巴纳强调，安全与和平是全球发展的基础，中国作为安理会常任理事国，对推动国际合作以实现联合国2030年可持续发展目标和应对气候变化至关重要。

阿利斯夏巴纳说，减贫是联合国可持续发展目标之一，也是亚太经社会重点关注的领域。中国在消除极端贫困方面取得的成就“值得称道”，不仅显著推动可持续发展目标进程，也为其他国家提供了宝贵经验。

阿利斯夏巴纳对中国宣布不再新建境外煤电项目给予积极评价，认为这是“在应对气候变化正确方向上迈出的重要一步”。她说，看好中国与亚太地区其他发展中国家在减排领域的合作前景。

阿利斯夏巴纳还表示，在中国-亚太经社会合作计划的支持下，双方在交通、能源、卫生和社会发展等重要领域合作十分密切。

总部设于曼谷的亚太经社会是联合国经社理事会下属的五个区域委员会之一，共有53个正式成员和9个准成员，旨在促进亚太地区经济社会发展。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)