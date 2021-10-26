新华社平壤10月26日电（记者江亚平）据朝中社26日报道，在中国人民志愿军抗美援朝出国作战71周年之际，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩25日向位于平安南道桧仓郡的中国人民志愿军烈士陵园敬献花圈。

报道援引金正恩的话说，在朝鲜祖国解放战争时期，中国党和政府在极其困难的情况下，高举抗美援朝、保家卫国的旗帜，作出了把中国人民志愿军派到朝鲜战场的战略决断，给予了无私的革命支援，并以朝中两国人民和军队团结的力量取得战争伟大胜利，维护了朝中两国安全，用鲜血和生命在朝中友谊史册上书写了光辉篇章。

报道说：“金正恩同志表示，朝鲜人民将永远不会忘记，全体志愿军官兵在击退帝国主义侵略的同一个战壕里，为帮助我国革命而流下的鲜血和所建树的丰功伟绩，以血肉纽带联结的朝中友谊，无论世代交替也永不褪色、历久弥坚。”

报道还说，朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜国务委员会也分别向中国人民志愿军烈士陵园敬献了花圈。

桧仓中国人民志愿军烈士陵园位于平壤以东约100公里的山区，1957年正式建成。该陵园占地约9万平方米，通过塑像、碑文、浮雕、绘画等艺术形式展现了中国人民志愿军的英勇形象，共有134名志愿军烈士长眠于此。

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