人民网罗马10月25日电 （记者孔歌）由联合国粮农组织和世界粮食计划署共同领导的阿富汗粮食安全和农业工作组25日发布最新《粮食安全阶段综合分类报告》称，由于干旱、冲突、新冠肺炎疫情和经济危机等因素叠加，阿富汗半数以上人口将面临重度粮食不安全状况，亟需对该国部分地区采取紧急人道主义干预。这是联合国在阿富汗进行该项数据分析的10年来，记录的面临严重粮食不安全人数最多的一次。

报告显示，自今年4月份的评估以来，面临严重饥饿状况的阿富汗人数激增了37%。其中320万五岁以下儿童预计今年年底将面临严重营养不良。10月，世界粮食署和联合国儿童基金会警告称，如不立即开展治疗，可能有100万儿童将因突发重度营养不良而面临死亡。

联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，我们亟需采取高效、有效的行动，在阿富汗大部分地区的运输通道被寒冬切断之前，加快速度大范围运送物资，不让包括农民、妇女、幼童和老年人在内的数百万人挨饿，这是一个生死攸关的问题。

联合国世界粮食计划署执行总干事戴维·比斯利说，阿富汗目前正在经历全球最严重的人道主义危机，粮食安全已荡然无存。今年冬天，如果我们不加大援助、拯救生命、恢复经济，千百万阿富汗人将被迫在迁徙与挨饿之间做出两难抉择。

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