人民网基辅10月25日电 （记者谭武军）乌克兰工商会日前在基辅举办乌克兰中欧班列推介会，并通过网络会议连线乌克兰25个地区工商会。乌克兰工商会主席奇日科夫在致辞中表示，2021年上半年乌克兰和中国贸易出现创纪录增长，因此打通中欧班列陆路运输问题变得尤为重要。

奇日科夫指出，乌克兰工商会高度重视“一带一路”框架内的乌中合作项目，运营商东方快线有限公司提供的中欧班列物流服务为乌克兰提供了新的物流选择。9月28日，首列乌克兰-中国中欧班列发车经过16天顺利抵达中国，全程经过四个国家，这是一个很好的开始。

中国驻乌克兰大使范先荣在回程班列发车仪式上表示，回程班列顺利开行，意味着中乌陆上运输通道真正打通，“一带一路”在欧洲方向获得新的发展。乌克兰从此又多了一条便捷的对外出口通道，乌作为欧亚物流中心枢纽的优势将得到更加充分的释放，这将给两国企业带来极大的便利，给两国贸易带来更大的活力。

自2020年6月至今年9月底，中国对乌克兰中欧班列累计发行52列，始发地包括武汉、南昌、金华、长沙、合肥、济南、西安、重庆等。目前国内对乌中欧班列发车频率约为每月4-5列，承运货物品种繁多，主要包括防疫医疗物资、家电、汽车配件、建筑材料、工程设备、食品等。回程班列的开通，标志着中国对乌克兰的中欧班列往返实现正常化运营，这将有助于降低该路线班列的运营成本并提高运量。目前有关中资企业有意参与乌克兰西部开展陆港建设，推动乌克兰成为中欧班列除白俄罗斯以外的第二条境外主干道，进一步丰富中欧班列在中东欧地区的运行路线选择。

乌方欢迎中方资金、技术助力其实施“大基建”计划。6月30日，中乌两国政府签署了《中华人民共和国政府和乌克兰政府关于深化基础设施建设领域合作的协定》，该协议的签署回应了两国企业加强互利合作的需求，为两国深化在基础设施建设领域合作提供了有力保障。

中国驻乌克兰使馆公使衔参赞赵力在接受人民网记者采访时表示，当前，中乌贸易发展很好，铁路运输畅通之后，两国贸易将百尺竿头，更进一步，双边货物贸易额有望继去年创下154亿美元的历史记录后再创新高。下一步双方将重点推进三方面的工作：一是考虑到中国对安全高质量农产品的需求不断增长，今年乌粮食预计将再创丰收，双方主管部门正积极推进相关农产品市场准入进程；二是乌克兰各领域基建升级改造需求很大，中国企业在技术、资金和经验上具有综合优势。随着市场化改革的推进，乌克兰基建领域对外国企业的开放程度越来越高，除了传统的EPC模式外，一些中国企业有意以特许经营等PPP模式参与乌基础设施领域建设。在基础设施建设领域合作协定带动下，双方有望在该领域合作打开新的合作局面；三是乌地缘优势得天独厚，具有发展运输合作的良好条件。乌中回程班列开通将降低该路线班列的运营成本并提高运量，有助于双边贸易持续稳定发展。

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