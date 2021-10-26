人民网华盛顿10月25日电 （记者李志伟）10月25日，中国驻美国使馆发言人就美台召开高级别代表会议讨论台湾参加联合国活动事发表谈话。

发言人说，10月22日，“美国在台协会”与“台北经济文化代表处”以线上方式召开高级别代表会议，邀请美国国务院和台湾当局人员参加，讨论提高台有意义地参加联合国公共卫生、环境及气候变化等领域活动的能力。中方对美方上述做法表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。我们在交涉中严正指出：

联合国是由主权国家组成的政府间国际组织。1971年通过的联大第2758号决议已从政治上、法律上和程序上彻底解决了中华人民共和国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。包括美国在内的联合国广大会员国均承认世界上只有一个中国、台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与国际组织活动必须按照一个中国原则处理。台湾当局企图挟洋自重拓展所谓“国际空间”，实质是谋求扩大“台独”分裂空间，必将以失败告终。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，停止与台官方往来，停止发表不负责任的言论，不以任何形式向“台独”势力发出错误信号，不得纵容支持台湾当局扩大“台独”空间，不要做损害中美关系、破坏台海和平稳定的事。

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