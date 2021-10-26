土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安先前宣布美国等10国驻土耳其大使为“不受欢迎的人”，截至25日，没有国家收到土方的“逐客令”。

德国25日就埃尔多安上述决定表达关切，认为土方驱逐德国大使将影响两国双边关系。法新社报道，如果土方正式下“逐客令”，将使土耳其与西方关系陷入近20年来最严重危机。

德国政府发言人斯特芬·赛贝特25日告诉媒体记者：“我们对土耳其总统的发言感到关切和困惑。”他说，德方暂时没有收到土方任何正式通知，正与其他处境相同的国家保持密切磋商。

赛贝特说，如果土方驱逐德国驻土耳其使节，将不符合两国“密切的双边关系”和两国在北大西洋公约组织的合作。德国与土耳其同为北约成员国。

德国、美国、法国、加拿大、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、芬兰和新西兰10国驻土耳其大使馆18日联合发表声明，敦促土方立即释放土耳其商人奥斯曼·卡瓦拉。卡瓦拉被指参与反政府示威和2016年未遂政变，2017年起被羁押至今。

埃尔多安23日批评这10国大使发表无礼声明，说已向外交部下令，宣布这10国大使为“不受欢迎的人”。

法新社报道，驱逐令应由外交部长正式发布。这家媒体以分析人士为来源报道，土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢和其他几名内阁官员仍在试图劝说埃尔多安改主意，不要“动真格”驱逐10国大使。

美国咨询机构欧亚集团欧洲部门主管埃姆雷·佩克认为，如果一国大使遭驱逐，通常会以驱逐回应，“在这种争端之后，要想恢复高级别外交关系会充满挑战”。

法新社报道，埃尔多安任总理、总统的19年里，土耳其与西方国家关系经历过几次危机，不过这次可能的驱逐行动或许会成为土耳其与西方之间最严重、最持久的一次危机。

土耳其货币里拉汇率25日跌至历史新低，1美元兑换9.8里拉，单日跌幅超过1%。近年来，里拉对美元大幅贬值，今年年初，1美元兑换7.4里拉，而在2017年，1美元兑换3.5里拉。土耳其通货膨胀率同样居高不下。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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