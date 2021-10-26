日本24日举行两场国会参议员补选投票，执政的自由民主党一胜一负。

这次补选被舆论视为7天后众议院选举的前哨战，新任首相岸田文雄原本希望连下两城，展现驾驭自民党这艘大船的能力和人气，结果却遭遇“红灯警报”。

【一胜一负】

补选分别在山口县和静冈县举行，是岸田本月4日上任以来首次“国家级”选举。在保守派重镇山口县，执政盟友公明党推举的前自民党副干事长北村经夫以较大优势击败两名在野党对手，第三度当选国会参议员。

静冈县的竞争十分激烈。执政联盟支持的自民党人若林洋平与无党派新人山崎真之辅得票数接近。结果直到24日晚11时左右才揭晓，现年40岁的山崎当选。

“这是能够想象的最好结果，”山崎与支持者一同庆祝时说，“呼吁改变政治现状的民众比我预想的还要多。”

如何评价日本政府的防疫对策和经济刺激政策成为补选焦点。

选战期间，山崎批评说，前首相安倍晋三、菅义伟一路沿袭“安倍经济学”所产生的成果其实是假象，而岸田内阁没有反省安倍和菅义伟内阁的政策。

共同社分析，虽然在野党在静冈县没有联合推举单一候选人，但立宪民主党、国民民主党“共斗”，支持山崎，起到效果。

“这是越来越多人对首相失望的迹象。”立民党干事长福山哲郎说，大选在即，在野党士气大振。国民民主党党首玉木雄一郎说，这是“有意义的胜利”。

【“形势紧迫”】

岸田25日在首都东京告诉媒体记者，执政联盟在山口县收获信任，但在静冈县获得“遗憾的结果”，他将“严肃接受”当地选民的判断。

按照共同社等日本媒体的说法，静冈县的失利对岸田造成打击，势必对定于31日投票的众议院选举产生影响。

过去两周，岸田两次到静冈县选区为若林助选。然而，第一场助选演讲只吸引了大约200名选民，让自民党静冈县支部感到危机重重。

静冈县补选投票率只有45.57%，比2019年参院选举时低了将近5个百分点。静冈县一名自民党干部认为，如果众议院选举也是这种低投票率，中间选民的选票会很关键。日本媒体估计，尚未决定投票意向的中间选民占比大约30%。

自民党选举对策委员长远藤利明24日晚呼吁众议员候选人“以岸田总裁为中心团结一致”。私底下，自民党内部告诫候选人“形势紧迫”、抓紧拉票。

近期主要民调预示，执政联盟仍将赢得众院过半席位，但自民党所获议席将明显减少。据《朝日新闻》等媒体预计，自民党甚至可能要损失至少40席。《产经新闻》报道，2017年上届众议院选举时，大批新人在时任首相安倍支持下初次当选，这次可能会有不少人落选。（胡若愚）（新华社专特稿）

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