俄罗斯外交部发言人24日谴责美国要求俄公民在第三国申请美国签证的新规是对俄方的“嘲弄”。

美国国务院当天将俄罗斯列入没有美国领事代表，或当地“政治或安全形势”令美方领事人员无法受理签证申请的国家名单。

名单上现有10个国家，分别是古巴、厄立特里亚、伊朗、利比亚、索马里、南苏丹、叙利亚、委内瑞拉、也门和俄罗斯。这些国家的公民申请美国签证需赴第三国美国使领馆。

美国国务院一份声明说，申请美国非移民签证的俄罗斯公民需赴俄境外任何美国使领馆，申请美国移民签证的俄公民需赴波兰首都华沙的美国使馆，且需向美驻波兰使馆预约，美驻俄使馆将只处理外交和公务签证申请，以上规定已于本月12日开始实施。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃24日在社交媒体上写道，美方对俄公民的签证新规是“将一项21世纪技术性常规程序变成了真正的地狱”，这是“近乎施虐狂的嘲弄行为”。

扎哈罗娃说，美方“多年来一直破坏在俄提供领事服务的系统”，“关闭领事馆、减少领事人员数量”，以此试探俄方如何回应，这纯属“卑鄙的策略”。

她说，美方行为不但影响旅游和文化交流，而且侵犯人们自由行动的权利。

美国国务院的声明则称，俄方禁止美国驻俄使领馆雇用俄罗斯或第三国公民导致美方目前在俄领事人员“极其有限”，令美方“无法提供常规的签证服务和对美国公民的服务”。

声明说，选择华沙作为俄罗斯公民赴美签证受理地点，是考虑到地理位置“接近”、航班较多、美驻波兰使馆当地雇员普遍会说俄语等因素。

华沙距俄罗斯首都莫斯科大约1200公里。

2018年，美国政府要求俄方关闭俄驻西雅图领事馆；俄方予以回应，要求美方关闭美驻圣彼得堡总领馆。今年4月，美国政府再次对俄罗斯施加制裁、驱逐俄外交官。俄方则于5月将美国列为“不友好国家”，规定8月起美国驻俄使领馆不得雇用俄罗斯或第三国公民。

5月中旬起，美驻俄使馆领事服务只限于面向美国公民的紧急服务和“紧急”移民签证申请受理，不再受理外交访问以外的非移民签证申请。

美驻俄使馆发言人24日告诉俄媒：“我们（使馆）网站上有公告：俄公民可以在（俄境外）任何美国使领馆申请非移民签证。这已持续相当一段时间。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

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