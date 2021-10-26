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津巴布韦总统呼吁西方国家解除对津非法制裁

2021年10月26日08:35 | 来源：新华网
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新华社哈拉雷10月25日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦25日表示，英美等西方国家的非法制裁给津巴布韦造成严重负面影响，西方国家应尽快解除对津制裁。

姆南加古瓦当天在“南共体反制裁日”发表全国电视讲话说，英美等国的非法制裁导致津巴布韦经济和社会发展水平大幅下降，给该国造成数百亿美元的损失，并严重削弱其应对自然灾害和抗击新冠疫情的能力。

姆南加古瓦表示，西方国家对津巴布韦的制裁是单边、非法的，既不合理也不公平。津政府要求相关国家尽快解除对津制裁，津巴布韦随时准备与这些国家进行建设性对话。

25日，津巴布韦民众在首都哈拉雷的美国驻津使馆等多个地点举行游行示威，抗议西方国家对津制裁。

南部非洲发展共同体（南共体）2019年将每年10月25日定为“南共体反制裁日”，以声援津巴布韦，共同呼吁解除西方国家对津的非法制裁。

由于殖民时期的历史原因，津巴布韦大部分土地尤其是优质土地一直掌握在白人农场主手中。2000年，津政府开始推行土地改革，将白人农场主的土地收归国有并分发给无地的黑人。这一举措引发美英等西方国家长达20多年的经济制裁。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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