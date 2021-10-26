新华社德黑兰10月25日电（记者高文成 王守宝）伊朗副外长巴盖里25日说，他将于27日在比利时首都布鲁塞尔与欧盟代表继续围绕“以结果为导向的伊核谈判”展开磋商。

巴盖里当天在社交媒体上说，伊朗决心继续参与伊核谈判，但谈判应“全面和有效地”解除对伊非法制裁，确保伊朗对外贸易和经济关系正常化，并为不再发生背弃承诺的行为提供“可信保证”。

他说，现在的问题是谈判伙伴是否已“真正地”做好履行承诺的准备，包括要求美国放弃既往的“恶意政策”。美国针对伊朗的极限施压政策无助于消除谈判障碍，反而会让谈判变得更加复杂。

当天，伊朗总统莱希在会见芬兰等国新任驻伊大使时说，欧洲各国应摆脱美国施压的影响，美国奉行的单边主义不符合世界的最佳利益。

本月14日，欧盟对外行动署副秘书长莫拉到访伊朗并同巴盖里举行会谈，双方就伊核谈判、双边关系等议题交换意见，并同意在布鲁塞尔继续进行磋商。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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