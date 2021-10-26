新华社喀土穆10月25日电（记者马意翀）苏丹主权委员会主席兼苏丹武装部队总司令布尔汉25日宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府，并解除所有州长的职务。

布尔汉当天在苏丹官方电视台播出的讲话中表示，苏丹过渡政府中合作伙伴间的分歧促使武装部队进行干预，以防止国家陷入混乱。武装部队将继续实行民主过渡，直至将权力移交给未来政府。

布尔汉重申对“宪法宣言”的承诺，但表示将暂停实施其中和“自由与变革联盟”相关的条款。

苏丹过渡政府总理办公室25日发表声明说，总理哈姆杜克当天早些时候在其位于首都喀土穆的居所“遭绑架”。安全部队抓捕数名主权委员会成员以及部分过渡政府部长和政界领袖。声明要求“苏丹军事领导人对政府总理人身安全承担一切责任”。

“自由与变革联盟”指责布尔汉发动军事政变。

苏丹政坛近期面临严重分歧。军方领导人要求改组政府，而部分政府官员则指责军方计划夺取政权。过渡政府的支持者与亲军方的支持者近日分别在喀土穆举行示威游行活动。目前，喀土穆的网络与手机信号已被切断。电视画面显示，有民众走上街头，一些人聚集在军方总指挥部进行抗议。

2019年4月，苏丹军方宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。同年8月，过渡军事委员会和主要反对派“自由与变革联盟”正式签署关于组建国家过渡期治理机构的“宪法宣言”等协议。根据协议，过渡期前期主权委员会将由一名军方高级官员领导，后期主权委员会主席将由一名文职官员担任，随后国家将举行选举。苏丹过渡政府以及由军方代表和平民代表组成的主权委员会同月建立。

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