10月25日，尼日利亚总统布哈里（左三）在阿布贾出席央行数字货币“e奈拉”启用仪式。新华社发（尼日利亚总统府供图）

新华社阿布贾10月25日电（记者郭骏）尼日利亚25日正式推出央行数字货币“e奈拉”，成为首个正式启用数字货币的非洲国家。

尼日利亚总统布哈里当天在首都阿布贾举行的“e奈拉”启用仪式上说，近年来，随着数字经济的蓬勃发展，全球商业活动和支付交易中使用现金的情况在减少，数字货币是大势所趋。尼政府2017年开始研究发行数字货币，“e奈拉”的推出使尼日利亚成为首个正式启用数字货币的非洲国家，同时成为全球率先发行数字货币的国家和地区之一。

10月25日，尼日利亚总统布哈里（左）在阿布贾出席央行数字货币“e奈拉”启用仪式。新华社发（尼日利亚总统府供图）

布哈里说，“e奈拉”的推出可以助力跨境贸易、提升普惠金融水平并提高金融政策的执行效率，从而推动国家经济发展。有研究预测，数字货币及相关区块链技术有望在未来10年使尼日利亚国内生产总值增加290亿美元。

尼日利亚央行行长戈德温·埃梅菲莱说，政府推出数字货币的目的是为了在新形势下补充和加强本国的支付生态和金融架构，维护支付系统的完整性和稳定性。目前，尼央行已向金融机构发放2亿奈拉（约合48万美元）的数字货币。

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