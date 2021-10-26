人民网旧金山10月25日电 （邓圩）第七届“跨越太平洋 ——中国艺术节”山东文旅周日前在旧金山举行线上开幕式。中美艺术家在开幕式上联袂带来精彩纷呈的歌舞、杂技、民乐演奏等节目。本届“跨越太平洋——中国艺术节”聚焦山东，特设“山东文旅周”，包括“新生活新年画作品展”“中国山东汉画像石精品展”“明代服饰文化展”等版块。

中国驻旧金山总领事王东华在开幕式上说，“跨越太平洋——中国艺术节”跨越了中美之间地域与文化差异，为中美两国人民搭建了一个文化交流平台，也为促进中美两国人民之间的友谊发挥了作用。他相信，通过文化和民间交流，加强对话和沟通，将促进中美双方相互理解和信任，为中美关系健康发展注入更多正能量，造福两国人民和世界各国人民。

山东省文化和旅游厅厅长王磊说，山东作为中国东部沿海经济、文化、旅游大省，也是孔子的故乡，儒家文化的发祥地。儒家思想作为中国传统文化的重要组成部分，对中华文明乃至世界文明都有深远的影响，是人类文明的宝贵遗产。

内华达州长Steve Sisolak在祝贺视频里说：“文化交流和彼此学习，能让国与国和民众之间的关系更加紧密。让我们一起学习尊重彼此不同，增进彼此交流、增加了解。”

美国加州众议员罗达伦在视频中说，中美艺术团体继续进行双边文化交流至关重要。

华盛顿州议员Patty Kuderer在贺信里写到：“这个艺术节中的表演、视觉艺术、古老文明、博物馆藏等教育、启蒙、激励了我们每一个人。”

“跨越太平洋——中国艺术节”是中国文化和旅游部在美国开展的“跨越太平洋——中美文化交流与合作系列活动”的重要组成部分，自2014年开设以来，已经连续举办7届。本届艺术节由山东省文化和旅游厅、中国驻旧金山总领馆主办。

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