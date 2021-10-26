古伊·萨波伊尔

目前，在墨西哥中部克雷塔罗州新冠疫苗工厂内，我们有130多名墨西哥员工进行康希诺生物新冠疫苗的灌装生产，另有一个40人的团队负责行政和监管工作。从今年3月首批中国康希诺生物公司的新冠疫苗完成灌装至今，该工厂已生产大约500万剂新冠疫苗，全部用于墨西哥市场。我们希望在不久的将来能够向其他拉美国家出口。

得益于与中国企业的合作，墨西哥实现了疫苗本地化生产，这有助于加快疫苗接种速度，保障墨西哥疫苗接种计划顺利实施。在墨西哥，康希诺生物疫苗已经通过由大约1.7万名志愿者参与的第三期临床实验，可以完全证明其有效性和安全性。得到批准在墨西哥当地生产后，康希诺生物公司便开始为当地疫苗生产和分析实施技术转让。

作为合作方，我们与康希诺生物公司在技术、监管问题上保持紧密沟通。根据新冠疫苗的生产工艺要求，工厂的空调系统、水系统等生产设施以及环境洁净级别控制均需满足无菌产品生产标准，并取得各项许可证。为此，我们工厂购置了新的生产设备及耗材，对生产流程重新进行梳理，以保障疫苗始终符合最高质量标准，并在规定时间内达到生产目标，满足墨西哥抗击疫情的需要。

在中国企业的帮助下，墨西哥解决了疫苗本地化生产的瓶颈。康希诺生物疫苗是一种单剂量疫苗，减少了疫苗接种时间和成本；可在常规冷藏条件下长期稳定存储，适合在基础设施不完备或不具备极高冷藏设施条件的偏远地区使用，大大降低了疫苗分发和接种的成本。

为推动新冠疫苗生产快速有效运行，中国团队不断与我方人员协调沟通，表现出专业和敬业的精神。他们对我们的员工进行生产流程、质量体系等方面的技术培训，提高了我们在疫苗生产相关领域的水平。我们的实验室也成为首个提供成品新冠疫苗的拉丁美洲实验室。随着技术的提高，我们还计划将产品线扩展到新冠疫苗以外的其他生物制药产品。未来，我们期待能与更多中国医药公司保持长期关系，促进墨中在生物医药领域进行更深入的交流与合作。

在全球抗击新冠肺炎疫情中，中国发挥了重要作用，努力向各国提供防疫品，积极开展国际合作。许多中国企业为我们提供了新冠病毒检测试剂和呼吸机，还与我们合作实现了疫苗本地化生产。我相信，通过与中国公司的合作，我们可以向更多国家推广这一新冠疫苗解决方案，这正是我们共同践行人类卫生健康共同体理念的一个很好例证。

（作者为墨西哥制药公司Drugmex董事会主席，本报记者刘旭霞采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)