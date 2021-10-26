两国医生在加纳中加友好医院共同完成手术。

庄少惠摄

让·霍沃勒卡展示其父亲编写的中医书籍。

本报记者 于 洋摄

在南非约翰内斯堡大学针灸课上，一名学生在同学手臂上练习针法。

新华社记者 陈 诚摄

康希诺生物新冠疫苗原液运抵墨西哥克雷塔罗州疫苗工厂。

资料图片

从传统中医药治疗到现代化的内外科手术，再到新冠疫苗的研发、生产和接种，中国秉持开放包容、同舟共济的理念，不断加强医疗领域国际合作，以实际行动推动构建人类卫生健康共同体

这里有一支了不起的中国医生团队

塞杜·扎卡利什

作为中加友好医院外科病房主任，我见证了中国（广东）第十批援加纳医疗队在这里的辛勤付出。这支由汕头大学医学院第一附属医院11名骨干医生组成的医疗队展现出精湛的医疗水平。我们可以骄傲地向本地区约40万民众表示：这里有一支了不起的中国医生团队！

我和中国结缘已久。2008年北京奥运会期间，我作为加纳代表团随队医生领队来到中国。盛大的奥运开幕式、繁荣发展的城市给我留下深刻印象。回到加纳不久，我又有了和中国医生一起工作的机会。自2010年投入使用以来，中加友好医院平均每月要承担60至70例普通外科手术。

以往，由于缺少经验丰富的麻醉医生，一些复杂的手术很少展开，我们只得让病患转院治疗。随着加纳和中国的医疗合作不断深化，中国医疗队为我们弥补了这一不足。中国医疗队有经验丰富的麻醉医生，还有手术技术娴熟的外科医生。在他们的帮助下，需要全身麻醉的复杂病例在中加友好医院就可以完成。

在中国医疗队的帮助下，我们医院处理疑难杂症的能力不断提升。我的好友赛特·莫伊曾因肿瘤反复腹痛，我毫不犹豫地对他说：“来中加友好医院吧，这里的中国医生能帮你解决问题。”赛特·莫伊是幸运的，在中国医生的帮助下，他腹部的病灶被顺利切除，辅以后续治疗和休养，这位老朋友如今已能够睡上安稳觉、享受美食了！今年3月，我还参与到一台与中国医生默契配合的手术之中，这是中加友好医院完成的首例胃癌根治手术。手术进行得非常顺利，中国医生的表现完美。

除了承担重大手术，在中国医疗队的帮助下，我们还完成了数十例急诊剖腹探查手术，病患都被成功救治。在外科手术理念更新方面，中国医生也给了加纳同行许多帮助。比如，利用可视化喉镜给全麻病人插管，极大地减少了对患者气道的损伤；利用局部神经阻滞麻醉的方法，减少了“小手术，大麻醉”现象，有利于患者术后的苏醒和康复。

在实践中逐渐建立起操作复杂及紧急手术的信心后，我们计划开展新的手术门类，比如骨科手术。虽然医院原有的设备条件相对简陋，但是在中国医生的指导和帮助下，我们已成功展开了多种骨科手术。现在，我们完全有信心建立起一支自己的骨科手术团队。

身为一名外科医生，我十分钦佩中国这支优秀而热心的医疗团队。他们对于加纳本地的外科手术发展起到了重要的推动作用。不久后他们将回到中国，但我相信一批又一批中国医疗队将持续接力，加纳与中国的医疗合作也将不断深入。我想对他们说：加纳人民感谢你们的宝贵经验和无私帮助！

（作者为加纳中加友好医院外科病房主任，本报记者邹松采访整理）

让中医成为连接民心的一座桥梁

让·霍沃勒卡

我与中医有着半个多世纪的缘分。50多年前，一批致力于中西医学交流的捷克医生，将针灸等传统中医药文化介绍到捷克，我的父亲就是其中之一。我不仅是中医在捷克传播的见证者，也是中医治疗的受益者，目睹了父亲在漫长职业生涯中用中医救治了许多病患，还亲身体验过中医药的神奇疗效。我对中医药始终充满信心，并将传播中医药文化作为我毕生的使命和职责。

在捷克，中医药已培育了良好口碑，很多医生都推荐患者进行西医与中医的结合治疗。我们接收过很多试管婴儿诊所推荐过来的不孕不育患者，帮助他们在针灸治疗后成功孕育自己的孩子；很多长期受到过敏、骨科和神经科疾病困扰的患者，在经过中医药治疗后战胜了病痛，并成为中医的忠实拥趸。中医药在治疗思路和方法上与西医有很强的互补性，我非常希望能让更多患者体验到它的功效。

尽管中医目前没有纳入捷克的医保体系，在教育和立法方面也有待加强，但我欣慰地看到越来越多人开始了解并接受中医药治疗。现在，捷克有4家较大的以中医为特色的治疗机构，有500多名医生可以施行针灸等中医治疗方法，每年有上万人在捷克接受中医治疗。

近年来，中医药在欧洲地区有了很大发展，在德国、匈牙利、黑山等国家都有非常成功的合作实践。2016年，我们成立了中捷中医中心，并与上海中医药大学附属曙光医院合作，开展了许多公共讲座和媒体活动，还邀请一些中国专家来捷克交流和坐诊，吸引了很多捷克民众参与。我经常走访捷克各地，挖掘中医药文化在民间传播交流的故事，刊登在捷克支持传统医药和替代医学基金会的《传统中医》杂志上，并在医院和社区中心等进行推广。

新冠肺炎疫情防控期间，我们在捷克积极推介中医药在抗疫中的功效，并对染疫后造成的身体和精神问题提出了一系列康复建议。我希望捷克能够继续加强与中国的交流与合作，发挥中医药在抗击疫情中的独特作用。

中医药是中国送给世界的礼物，我们必须学会如何使用它。在欧洲推广中医面临着诸多挑战，比如传统中医教育需要花费10年左右的时间进行哲学、历史、草药等领域的系统培训，此外还有立法、观念的差异等。这更凸显了交流与合作的重要性，不仅是政府间，教育、企业、医疗等社会各界也需要加强交流合作。未来，我们希望能够与中国不同地区的中医药机构进行合作，让更多的捷克民众体验到中医药的功效，让中医成为连接民心的一座桥梁。

（作者为捷克支持传统医药和替代医学基金会主席，本报记者于洋采访整理）

中医疗法的效果和作用日益凸显

塞吉奥·班戈拉兹

自古以来，中医药就是丝绸之路沿线国家和地区交流合作的重要内容。作为“一带一路”沿线国家，意大利的中医药发展一直较有影响力，近年来，针灸等中医疗法的效果和作用日益凸显，逐渐得到意大利社会的认可和接受。作为世界医学体系的重要组成部分，中医药正在为促进人类健康发挥积极作用。

从1987年开始，我平均每年都会去中国两次，和中医专家开展经验交流，精进中医及针灸技术，探讨中医在意大利及欧洲发展与传播，再把所学所得带回意大利与同事一同分享。多年来，在中国中医药专家的精心耕耘下，通过普及中医药教育、融合现代科学技术、整合卫生医疗系统等方式，传统中医药文化实现了复兴和发展。各国人民不仅对中医药文化有所了解，也从中受益。2015年，屠呦呦教授获得诺贝尔生理学或医学奖，就是中国中医药强大研究、教育和临床体系的最好佐证。

我所在的世界针灸学会联合会于1987年在北京成立，目前在70多个国家有250多个学会，并且不断壮大。多年来，世界针灸学会联合会与世界卫生组织建立了紧密联系，依托“一带一路”倡议框架下的各个项目，进行密切的科学交流，将古老灿烂的针灸文化传播到世界各地。在突尼斯，蒙吉·斯利姆公立医院和中国援突医疗队合作成立了中国针灸中心，从1994年到2018年，培养了160多名当地针灸医生。2019年，来自巴西的学员到中国访问交流，学习针灸临床理论。

在意大利，2006年意大利卫生部和中国科技部联合建立了中意中医药联合实验室，2017年，中意中医中心在罗马揭牌。这些机构成为推动中医药在意大利发展和传播的重要力量，也成为意大利医生、医疗保健专业人士在中医药领域不断提高自身水平的“课堂”。

目前，中意中医中心已成立7个医学研讨会，来自中国中医科学院针灸研究所的专家们为70多位意大利医生举办了专业的学术培训班，20多位中国学者应邀在罗马举办中医治疗研讨会。在意中两国的携手合作下，意大利培养了成百上千的中医人才，为越来越多意大利民众带来福祉。

我们对传播针灸等中医药文化充满热情，除了进行日常的诊疗和培训，还经常举办各种中医宣传活动，将深奥的中医知识变得立体、有趣，在意大利各地吸引了一批忠实“粉丝”。虽然受疫情影响，很多中医线下教学活动暂停，但意大利民众对于中医药的兴趣和求知的热情依旧高涨。除了自学各种中医书籍，学员们还借助在线会议交流感受和心得。在全球抗击疫情中，中医药发挥了让人印象深刻的作用。对于中医药在意大利的扎根和传播，我充满信心。

（作者为世界针灸学会联合会标准工作委员会副主任委员，本报记者韩硕采访整理）

本地化生产助力更多人接种疫苗

古伊·萨波伊尔

目前，在墨西哥中部克雷塔罗州新冠疫苗工厂内，我们有130多名墨西哥员工进行康希诺生物新冠疫苗的灌装生产，另有一个40人的团队负责行政和监管工作。从今年3月首批中国康希诺生物公司的新冠疫苗完成灌装至今，该工厂已生产大约500万剂新冠疫苗，全部用于墨西哥市场。我们希望在不久的将来能够向其他拉美国家出口。

得益于与中国企业的合作，墨西哥实现了疫苗本地化生产，这有助于加快疫苗接种速度，保障墨西哥疫苗接种计划顺利实施。在墨西哥，康希诺生物疫苗已经通过由大约1.7万名志愿者参与的第三期临床实验，可以完全证明其有效性和安全性。得到批准在墨西哥当地生产后，康希诺生物公司便开始为当地疫苗生产和分析实施技术转让。

作为合作方，我们与康希诺生物公司在技术、监管问题上保持紧密沟通。根据新冠疫苗的生产工艺要求，工厂的空调系统、水系统等生产设施以及环境洁净级别控制均需满足无菌产品生产标准，并取得各项许可证。为此，我们工厂购置了新的生产设备及耗材，对生产流程重新进行梳理，以保障疫苗始终符合最高质量标准，并在规定时间内达到生产目标，满足墨西哥抗击疫情的需要。

在中国企业的帮助下，墨西哥解决了疫苗本地化生产的瓶颈。康希诺生物疫苗是一种单剂量疫苗，减少了疫苗接种时间和成本；可在常规冷藏条件下长期稳定存储，适合在基础设施不完备或不具备极高冷藏设施条件的偏远地区使用，大大降低了疫苗分发和接种的成本。

为推动新冠疫苗生产快速有效运行，中国团队不断与我方人员协调沟通，表现出专业和敬业的精神。他们对我们的员工进行生产流程、质量体系等方面的技术培训，提高了我们在疫苗生产相关领域的水平。我们的实验室也成为首个提供成品新冠疫苗的拉丁美洲实验室。随着技术的提高，我们还计划将产品线扩展到新冠疫苗以外的其他生物制药产品。未来，我们期待能与更多中国医药公司保持长期关系，促进墨中在生物医药领域进行更深入的交流与合作。

在全球抗击新冠肺炎疫情中，中国发挥了重要作用，努力向各国提供防疫品，积极开展国际合作。许多中国企业为我们提供了新冠病毒检测试剂和呼吸机，还与我们合作实现了疫苗本地化生产。我相信，通过与中国公司的合作，我们可以向更多国家推广这一新冠疫苗解决方案，这正是我们共同践行人类卫生健康共同体理念的一个很好例证。

（作者为墨西哥制药公司Drugmex董事会主席，本报记者刘旭霞采访整理）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)