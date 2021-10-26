本报记者 刘旭霞

中国歌剧舞剧院创作的大型舞剧《孔子》近日以在线形式亮相墨西哥第四十九届塞万提斯国际艺术节。

舞剧分6个部分，讲述了孔子怀揣济世救民之心周游列国的生命历程，展示了孔子参政进谏、周游列国、危困绝粮、弦歌幽兰、晚年归鲁、修改《诗经》、撰写《春秋》、制礼作乐等情节，反映了他在战火纷乱中坚持传播仁爱和大同思想，坚持将儒家思想传递于世的决心。

总导演孔德辛说：“舞剧是肢体语言，也是世界语言，可以帮助人们读懂孔子的儒家思想，更深入了解中国灿烂的传统文化。”舞剧《孔子》自从2013年首演以来，配乐不断改进，引进更加恢弘大气的交响乐，加入筝、琵琶、箫等民族乐器来完成原始伴奏，观众在观赏舞蹈时，还能欣赏到中西乐器结合之美。

“主角表演精湛，情节引人入胜，中国传统音乐和服饰与舞台设计相得益彰。作品将中国传统文化表现得淋漓尽致。”墨西哥观众卡洛斯表示。

墨西哥汉学家拉迪娜说，舞剧展现了一个有血有肉、鼓舞人心的孔子形象，并配上中国传统音乐，观众易于理解和接受。

“这部舞剧能帮助我们了解中国历史，让墨西哥观众体会到中华文明所提倡的和谐精神。”墨西哥国立自治大学孔子学院墨方院长珍妮表示，孔子的哲学思想激励着人们共同创造一个更美好的世界。

塞万提斯国际艺术节节目总监加布里埃拉·莫拉莱斯对记者表示，中国舞剧《孔子》通过塞万提斯国际艺术节进行线上演出，让全球观众感受到中国艺术、中国文化和中国传统思想的魅力，墨中两国文化交流内容也日益丰富，双边关系将不断得到加强。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 17 版）

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