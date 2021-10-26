本报记者 刘玲玲

法国总统马克龙日前公布了一项总额300亿欧元的“法国2030”投资计划，主要涉及半导体、生物制药、核能、新能源汽车、农业等领域，旨在推动各产业部门加快数字化创新，实现经济增长。

据法国媒体报道，这项投资计划将重点加强10个关键领域的创新能力，包括投资近60亿欧元，应对芯片短缺并确保产业独立性，使法国的电子产品产量在2030年前增加一倍；在交通领域，计划投资约40亿欧元，到2030年生产近200万辆电动汽车和混合动力汽车以及首架低排放飞机；在能源领域，将投资80亿欧元发展氢能源，推动在钢铁、水泥和化工等产业部门用氢能源替代化石燃料。投资还将涉及核能、农业、生物医药创新、文化创意、太空和深海探索等领域。

马克龙指出，法国政府将很快实施这一计划，国民议会即将对此展开讨论。法国去年曾推出总额1000亿欧元的经济复苏计划，侧重支持生态转型、数字经济以及提高企业竞争力和促进就业。

法国工业联合会主席亚历山大·索博表示，新冠肺炎疫情危机暴露了法国经济的一些弱点，法国必须迎接能源转型等变革的挑战。智库“法国战略”认为，法国政府10多年前就提出过“未来投资计划”“新工业法国”等重振工业竞争力的方案，本次计划对法国未来经济发展至关重要，但如何开展、如何融资也是十分关键的问题。

法国经济和财政部部长勒梅尔表示，“法国2030”投资计划不会改变到2027年使公共赤字回落到国内生产总值3%以下的既定目标。为实现大幅降低公共赤字的目标，法国需要针对失业保险、养老金等进行结构性改革，并削减政府开支。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 17 版）

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