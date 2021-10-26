本报记者 赵益普 徐 伟

中国与东盟国家经济、科技互补性强，在科技和产业发展战略对接等方面合作潜力巨大。近年来，中国和东盟国家间的数字技术合作持续深化，促进了当地经济社会发展。越来越多的中国科技企业进入东盟市场，为当地研发能力提升、产业升级以及民生改善发挥重要作用。

可以运送医疗用品的汽车自动驾驶系统，全程无接触的人工智能辅助诊疗设备，还有包括患者监护、诊断、数据收集等就医环节的远程医疗……华为技术（泰国）有限公司（简称“华为泰国公司”）所提供的5G、人工智能等服务，在泰国疫情防控一线发挥着重要作用。

2020年12月，华为泰国公司与泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院签署谅解备忘录，旨在加速实现医院运营智能化，同时对医护人员进行技术培训。玛希隆大学医学院院长普拉希特·瓦塔纳帕表示，借由华为的技术，诗里拉吉医院有望成为泰国第一家5G智能医院。

医疗行业是华为与当地伙伴合作开展5G建设的领域之一。2020年9月，华为泰国公司与泰国数字经济促进局联合建设的5G生态系统创新中心（简称“5G创新中心”）正式运行，计划在3年内孵化100家当地科技类中小企业和初创企业。泰国数字经济促进局主席兼首席执行官纳塔蓬表示，作为东盟地区首个同类创新中心，5G创新中心有望每年培训500名科技人才，开发至少20项创新专利，“中企有力支持了泰方5G技术发展”。

曼谷邮报公共有限公司副董事长兼执行委员会委员沃拉凯·比夏朗奇表示，长远来看，云技术、人工智能、5G等新技术将有助于增强泰国市场的竞争力，并推动泰国经济社会发展各领域的数字化转型。

近年来，随着印尼银行用户的爆发式增长和手机银行、网上理财等数字化金融业务的兴起，传统银行系统架构和性能已无法满足互联网时代海量数据和高频交易的业务诉求。成立于1988年的印尼BNC银行迫切需要升级原有系统架构，开启数字化转型。

今年4月，腾讯云在印度尼西亚首都雅加达设立的首个数据中心正式投入运营。BNC银行总裁詹德拉·古纳万表示，在选择基于腾讯云数据库来构建自身的分布式系统架构后，银行在原本缺乏互联网运营工具等情况下，实现了以较低的成本突破单机瓶颈，满足海量数据存储需求。

投资公司淡马锡认为，印尼互联网市场正在快速增长。疫情挑战下，对经济数字化转型、远程服务和位置数据以及抗疫相关实时信息追踪等需求的全面增长，成为推动印尼数据中心市场增长的重要因素。

腾讯云国际高级副总裁杨宝树介绍，公司计划在印尼开设第二个数据中心，协助当地企业充分发挥云计算潜力，支持印尼和亚洲日益增长的云服务需求。

“抖音海外版在年轻群体中很有影响力。网络上需要充满正能量的积极内容。”新加坡管理大学经济系本科生陈露叶日前参加了一项为期8周的培训活动，旨在教授用户通过短视频创作来促进心理疾病患者的健康，所有19至34岁的新加坡公民均可报名申请。

2020年，抖音母公司字节跳动在新加坡设立区域总部。新加坡经济发展局助理局长林国强介绍，中国科技企业来新加坡投资呈快速增长趋势。

新加坡《联合早报》认为，中国科技公司在人工智能、大数据和金融科技等领域，拥有许多领先技术。通过合作，本地企业能提升科技能力，催化更具创意的解决方案，进而带来更多增长机遇。越来越多中国科技公司来到新加坡，将进一步促进当地完善科技生态。

（本报曼谷、雅加达电）

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)