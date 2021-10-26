本报记者 李 琰 李欣怡 朱玥颖

10月21日，非洲青年代表参观北京延庆八达岭镇里炮村村史馆时，对介绍苹果花雕艺术的图片充满兴趣。

本报记者 李欣怡摄

由外交部主办、中国宋庆龄基金会承办的第六届中非青年大联欢日前在北京落幕。活动以“回望中共百年光辉历程，凝聚青春智慧担当，共创中非共同发展新篇章”为主题，邀请了来自44个非洲国家的45名非洲在京留学生和青年代表参观交流。非洲青年代表纷纷表示，活动为非中青年交流互鉴搭建了重要平台，有助于拉近彼此心灵距离。他们将把所见所闻介绍给更多非洲朋友，以实际行动传承非中友好，为推动构建更加紧密的非中命运共同体贡献青春力量。

“把中国发展背后的故事分享给更多非洲朋友”

中国共产党历史展览馆里，珍贵的文物实物、翔实的档案资料、生动的图片视频，帮助非洲青年代表进一步理解中国共产党的奋斗历程。津巴布韦青年惠灵顿聚精会神听着讲解，不时在笔记本上认真记录。“中国共产党走过的100年，经历了无数艰难险阻。中国人民今天的幸福生活来之不易。我要把中国发展背后的故事分享给更多非洲朋友。”

在4D全景影院中，6面LED巨幕通过数字科技再现了长征场景，血战湘江、强渡乌江、爬雪山、过草地……红军战士勇往直前的钢铁意志，感动了现场的每个人。“这是我第一次详细地了解中国红军长征历史。在如此艰难的环境中，中国共产党人坚持下来，非常了不起！中国共产党人英勇无畏的精神传承至今。”加纳青年约翰说。

近距离观摩1∶1复制的嫦娥五号探测器着陆器、“墨子号”量子卫星、蛟龙号载人潜水器驾驶舱等“科技重器”，让来自中非共和国的周科兴奋不已。“我注意到，中国近年来加大支持科技产业发展，自主创新能力显著增强，不断涌现科技新成果。”周科说，他在华学习地质勘探专业，希望学有所成回去为当地的建设贡献力量。

两个多小时的参观，非洲青年们徜徉在中国共产党百年历史的“时间隧道”里，意犹未尽。大家纷纷表示，这次参观为他们打开了观察中国发展进程的一扇窗。要了解中国，首先要了解中国共产党的历史。“这些珍贵的文物资料，让我明白了中国共产党始终为人民谋幸福的初心使命。我们也要珍惜在中国学习的机会，走好促进非中友谊与合作的新长征路。”喀麦隆青年门杜的话语引发了非洲朋友的共鸣。

“增强了我们加快发展的信心”

北京延庆八达岭镇里炮村的果园里，圆润饱满的苹果挂满枝头。数年前，这里是寸草难生的荒沙地。如今，在国家乡村振兴政策的支持下，里炮村因地制宜，加大科技投入，种植改良的矮种苹果树并引进果艺盆景等技术，走上了一条建设美丽乡村、实现共同富裕的发展之路。

在中国农业科学院就读农业专业的厄立特里亚青年亚格布雷梅迪吉，不时向技术人员询问果树养护、种植周期等细节。“中国针对不同地区制定相应的减贫政策，并通过科技和资金扶持，让农民获得持续脱贫的能力，这些经验值得学习借鉴。”他表示，希望有机会引进这些种植技术，助力家乡农业发展。

在延庆冬奥冰雪运动训练场馆里，大家感受冰雪运动的魅力。“这是我第一次滑冰，感觉太棒了！”来自火山岛国毛里求斯的苏那，现场体验了精良的装备、一流的场地和周到的服务，他相信2022年北京冬奥会将取得巨大成功。“筑梦冬奥，相约北京”，青年代表纷纷提笔写下对北京冬奥会的美好期待和祝福。

在华为北京会展中心，大家体验了5G、云计算、智慧城市、物联网等领域的新产品。坦桑尼亚青年弗兰认为，数字互联技术是未来发展方向，中国展现出强大潜力，“中国的发展为非洲数字化提供机遇”。

从体验传统文化到数字科技，从了解中国共产党历史到考察乡村建设，近一周的参访活动让科摩罗青年尤诺收获满满。“这次交流更加丰富了我对中国的认知。非洲国家和中国有很多相似性，中国的成功，增强了我们加快发展的信心。”尤诺说，在中国的学习生活将是他人生最宝贵的经历。

“发挥各自作用，让非中友谊之树枝繁叶茂”

在参观宋庆龄故居时，一张张非洲友人访华的照片，讲述着中非友好交往的历史。塞拉利昂中国联谊会创始人玛丽亚仔细端详，“非中友好源远流长，作为友谊的传承者，非中青年应将自我发展融入非中友好合作的大潮中，积极贡献力量。”

贝宁姑娘卡西娅说：“青年是非中不断发展友好关系的重要力量。我们要积极发挥各自作用，让非中友谊之树枝繁叶茂。”

埃及留学生百灵正在北方工业大学攻读信息科技专业。“青年是非中合作的重要受益者。不少非洲青年在华学习计算机应用、航天工程、生命科学、能源可持续开发等科学技术，他们学有所成将助力非洲发展。”百灵表示，共建“一带一路”项目为非中年轻人施展才华、实现人生梦想提供了重要平台。

中非青年大联欢是中非合作论坛的重要配套活动。中非合作论坛新一届会议即将于今年底在塞内加尔举行，青年代表们对此充满期待。“希望这届会议能够继续关注非洲青年成长，为我们创造更多发展空间。”塞内加尔青年明乐易道出了大家的心声。

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)