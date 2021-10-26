中国将坚持走和平发展之路、改革开放之路、多边主义之路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者

10月25日，习近平主席在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话。习近平主席回顾历史，总结新中国恢复联合国合法席位50年来对联合国事业和世界和平发展所作的积极贡献；展望未来，就加深同联合国合作、促进人类和平与发展、推动构建人类命运共同体提出中国主张、中国倡议，具有重大现实意义和深远历史影响。

“新中国恢复在联合国合法席位，是世界上的一个大事件，也是联合国的一个大事件。”习近平主席强调，这是世界上一切爱好和平和主持正义的国家共同努力的结果，标志着占世界人口四分之一的中国人民从此重新走上联合国舞台。50年来，中国人民始终发扬自强不息精神，在风云变幻中把握中国前进方向，书写了中国以及人类发展的壮阔史诗；中国人民始终同世界各国人民团结合作，维护国际公平正义，为世界和平与发展作出了重大贡献；中国人民始终维护联合国权威和地位，践行多边主义，中国同联合国合作日益深化。联合国前秘书长潘基文表示，50年来，中国不仅实现了自身的高速发展，更成为世界和平的建设者和全球发展的贡献者，世界期待中国为促进人类可持续发展发挥更大积极作用。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，和平发展进步力量不断增长。习近平主席把脉时代前进方向，强调应该顺应历史大势，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对一切形式的单边主义和保护主义，提出“应该大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同为建设一个更加美好的世界提供正确理念指引”“应该携手推动构建人类命运共同体，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”“应该坚持互利共赢，共同推动经济社会发展更好造福人民”“应该加强合作，共同应对人类面临的各种挑战和全球性问题”“应该坚决维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义”的重要论断，引发国际社会强烈共鸣。国际人士指出，“这是中国向世界发出的积极倡导”，“中国理念深刻阐释了联合国的宗旨原则”。

行之以躬，不言而信。作为联合国事业的坚定支持者和贡献者，中国忠实履行联合国安理会常任理事国职责和使命，维护联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际事务中的核心作用，在维护世界和平、促进共同发展、捍卫国际公平正义、应对全球性挑战中始终发挥重要建设性作用，得到国际社会广泛称赞。联合国秘书长古特雷斯感谢中国始终坚持多边主义，支持联合国工作，为促进世界和平与发展发挥了重要作用，作出了重大贡献。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。历史已经并将继续证明，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义。“国际规则只能由联合国193个会员国共同制定，不能由个别国家和国家集团来决定。国际规则应该由联合国193个会员国共同遵守，没有也不应该有例外。”习近平主席强调，对联合国，世界各国都应该秉持尊重的态度，爱护好、守护好这个大家庭，决不能合则利用、不合则弃之，让联合国在促进人类和平与发展的崇高事业中发挥更为积极的作用。关键时刻，中国的重要宣示尽显大国担当。

50年风雨兼程，50年初心不改。站在新的历史起点，中国将站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，坚持走和平发展之路、改革开放之路、多边主义之路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，携手各方，为实现世界永续和平发展、推动构建人类命运共同体而不懈奋斗！

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)