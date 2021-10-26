本报记者 林子涵

天然气价格飙涨，原油库存降低，煤炭生产紧缩，燃料供应告急……寒冬将至，近期全球多个主要能源消费区面临能源短缺困局，令经济复苏和能源安全蒙上阴影。专家指出，受供需失衡、能源转型、金融因素等影响，短期内全球能源价格不会明显回落。

能源价格飙升

据路透社报道，近期全球能源市场发生严重的周期性能源短缺，表现为全世界主要能源消费区的天然气、石油、煤炭库存低于平均水平，价格急剧攀升。在天然气市场，欧洲当前库存比疫情前的平均水平低15%，美国则低5%。欧洲即月天然气期货价格同比上涨500%以上，东北亚上涨600%以上，美国上涨140%。在石油方面，美国商业库存比疫情前的平均水平低5%，经合组织成员国的商业库存也比2015—2019年的平均水平低5%左右。

受天然气等能源供给影响，欧洲电费价格大幅飙升。《经济学人》杂志称，自9月初以来，德国和法国的批发电价分别上涨了36%和48%，当前徘徊在每兆瓦时160欧元左右，创历史新高。在英国，电费价格则高达每兆瓦时385英镑。

在亚洲，煤炭价格也接连走高。据彭博社报道，在煤炭生产大国印度，煤炭储量连续三周每日下降。该国发电站的煤炭库存比去年减少了80%，导致现货电价飙升至过去12年的高位。

能源价格上涨抬升下游行业生产成本，对电力供应和冬季供暖产生不利影响。《纽约时报》称，在亚洲、欧洲和拉丁美洲，化学品、钢铁、陶瓷和其他需要大量能源的产品制造商的利润遭到挤压，一些工厂已暂时停产。西班牙《经济学家报》网站报道称，全球范围内的能源价格大涨，推高生产成本和家庭开支，危及经济复苏。

多重因素叠加

中国海油集团能源经济研究院院长王震接受本报记者采访时指出，能源供需不平衡、绿色转型激进导致化石能源生产投资不足、美国等经济体实施宽松货币政策、异常气候等因素，共同引发全球能源价格上涨。

“国际油价方面，在经济复苏整体趋势下，全球原油需求增长提速。而石油输出国组织欧佩克与部分非欧佩克产油国组成的联盟（OPEC+）目前原油产能释放滞后于需求增长，导致市场供应偏紧。美国增产幅度较低，进一步加大供需缺口。”王震说，“天然气方面，今年年初北半球寒冬，导致欧洲、美国库存水平降至历史低位。4月份以来，全球液化天然气出口设施利用率大幅下降，加剧紧缺局面。”

王震指出，新冠肺炎疫情暴发以来，全球主要经济体实施了大尺度宽松政策，尤其是美国肆无忌惮地推行“无限量化宽松”的货币政策，美联储资产负债表规模由疫情前的3.95万亿美元暴涨至8.45万亿美元。货币贬值与经济刺激政策带来的需求增长相叠加，引发大宗商品价格普遍暴涨。

此外，全球异常天气进一步加剧能源短缺。路透社指出，2021年2月美国得克萨斯州暴风雪、飓风“艾达”袭击美国墨西哥湾地区，打击油气生产设施，抑制产能，导致能源价格短期内快速攀升。

《福布斯》杂志网站日前发表专栏文章称，能源匮乏、能源价格飙升、工业停产和煤炭使用激增都是欧洲急于采用可再生能源的结果，对该地区能源和电力系统的可负担性、弹性和可靠性缺乏考虑。当前英国和其他欧洲国家陷入能源危机，部分原因是风旱导致该地区风能产量在过去数月减少了多达20%。

短期或难扭转

国际能源组织10月发表报告指出，欧洲天然气自主保障供应能力正在下降，目前多个北海天然气田面临枯竭，欧洲天然气工业的鼻祖——荷兰格罗宁根气田将在2022年关闭，这将进一步加大欧洲各国对天然气进口的依赖。

王震指出，能源价格上涨将加大欧美经济风险。欧洲方面，能源价格的暴涨对欧洲工业、批发零售与运输行业增长产生较大压力。美国方面，当前美国汽油价格已经升至2014年以来的最高水平，随着能源价格上涨，本届美国政府推行经济纾困政策、基建计划等也将面临巨大阻力。

美联社报道称，欧盟委员会本月公布了一系列遏制能源价格的提案，建议27个欧盟成员国采取减税、国家补贴等措施，帮助家庭和企业应对能源价格高企的影响。然而，彭博社指出，欧洲各国正通过不同的方式来应对能源价格上涨，但由于成员国能源来源和战略利益的不同，欧盟的联合行动变得困难。

王震表示，全球主要经济体加快能源绿色转型，导致油气行业投资不足，进而引发供应短缺，是能源价格潜在上涨的重要影响因素。

“2025年前，预计全球油气上游投资将逐步增长，然而受全球能源转型的影响，仍难以恢复到疫情前的水平。由于油气上游投资持续在低位徘徊，产能增速明显减慢，预计短期内全球能源价格不会快速回落。”王震说。

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