□ 贾平凡

10月14日，第76届联合国大会选举产生包括美国在内的18个联合国人权理事会成员，自2022年1月1日起接替结束任期的成员。这是美国在特朗普政府宣布退出3年后，再次重返联合国人权理事会。

然而，美国的回归过程并没有“王者归来”的霸气，反倒颇具讽刺意味。这次投票是从18个候选国家中选出18席，各国只需要获得简单多数支持票即可，并不存在什么悬念。但尴尬的是，美国的得票数在18个国家中位列倒数第二。

美国的低得票数显然与其近年来在人权理事会中的种种恶劣表现密不可分。2018年6月，特朗普政府指责人权理事会对以色列“存在偏见”以及“无法有效保护人权”，大骂人权理事会是“虚伪自私的机构”、“政治偏见的臭水沟”，在“改革人权理事会”的无理要求被拒绝后索性“退群”。然而，今年年初，拜登政府甫一上台，便高调宣布，要“将人权置于外交政策的中心，并重申美国在全球舞台上的道德领导地位”。以观察员身份重新跻身人权理事会之后，“美国基本上只聚焦于一件事，那就是中国。”日内瓦智库“环球人权团体”执行董事利蒙直言。美国纠集一众盟友，以“人权”为武器，频频在涉港、涉疆、涉藏问题上对中国发难。今年6月底，美国众议院甚至审议通过了“确保美国全球领导地位与接触法案”，意在提高美国与中国的竞争力并在人权方面施压中国。

作为联合国大会的下属机构，人权理事会的职责本是在全球范围内促进和保护人权，审议侵犯人权的问题并对此提出建议，但美国私心作祟，竟然将其变成以人权之名打压中国的工具。

借助人权理事会等平台，本国人权纪录劣迹斑斑的美国，高扬“人权卫士”幌子，洋洋自得地站在“道德高地”，大肆炒作别国人权议题。而当自身或盟友受到人权问题指控时，美国却迅速变脸，轻则反诬对方、甚至退群，重则扬言制裁，霸权嘴脸令人侧目。比如，3年前，海牙国际刑事法院启动调查“美国人在阿富汗犯下的战争罪行”，美国政府立刻威胁对相关法官和检察官实施制裁，包括禁止入境、冻结资产等。

美国将人权问题政治化的行径注定不得人心，受到国际社会越来越多的反对和抵制。10月21日，美国、法国等少数国家在第76届联合国大会第三委员会审议人权问题时，对中国发起无端指责，中国常驻联合国代表张军当场予以严厉驳斥、坚决拒绝，80多个国家呼应中方立场，多国发言支持中国，会场形成支持中国的强大声势。9月24日，在联合国人权理事会第48届会议上，巴基斯坦等65个国家表态支持中国，强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉，支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”。今年6月，在联合国人权理事会第47届会议上，美国怂恿加拿大挑头“调查”新疆，大搞“反华联合声明”，中方与之激烈交锋并获得90多国声援支持。

“尽管当选为人权理事会成员，美国的人权记录仍然存在很大问题，尤其是因为该国尚未批准或完全执行重要的国际人权条约，并且未能执行区域和全球人权机构提出的建议。”美国公民自由联盟批评称。

由此可见，无论是美国国内还是国际社会，人们已对美国无视本国人权现状、却利用国际人权机构打压他国的行为啧有烦言。事实一再证明，美国根本不配当什么“人权卫士”，更没资格充当“颐指气使的教师爷”。

低得票率入选人权理事会，给美国敲响了一次警钟。如果美国政府能以此为契机反躬自省，推动国内人权事业健康发展，并为国际人权工作贡献力量，则是世界人权事业的幸事。不然的话，人权理事会不仅不会成为美国重塑影响力的平台，反而会成为美国人权劣迹频频曝光、政治操弄频遭斥责的“伤心之地”。

(责编：岳弘彬、牛镛)