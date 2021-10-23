新华社北京10月23日电（记者孙楠、董博婷、范思翔）“他们戴的是八角帽吗？”“当时红军的衣服需要自己缝吗？”10月20日，在中国共产党历史展览馆，前来参观的喀麦隆青年门杜看得十分认真，不时向讲解员提问。

由外交部主办、中国宋庆龄基金会承办的第六届中非青年大联欢，19日至22日在北京举行。来自44个非洲国家的45名非洲在京青年留学生和青年代表，参观中国共产党历史展览馆、宋庆龄故居、冬奥训练场馆、延庆区村庄等地，深入了解中国共产党和中国，交流探讨青年如何为推动构建更加紧密的中非命运共同体贡献青春力量。

“非常震撼，心灵受到了冲击。”在中国共产党历史展览馆，“4D+六面”沉浸影院展示的血战湘江、飞夺泸定桥、爬雪山、过草地等红军长征场景，令肯尼亚小伙儿谷宇轩感叹不已，“进一步了解中国共产党之后，我更加认识到中国今天的发展成就来之不易，是所有中国人民团结一心、艰苦奋斗的成果。”

“我要为中国共产党、中国、中国人民点赞。”不时用手机拍摄下珍贵的历史资料和照片的苏丹青年奥马尔说，他会和家人朋友分享在中国的真实所见所闻所感。“我发自内心地希望向非洲朋友讲好中国故事。”

2022年冬奥会的步伐正在临近。届时，北京将成为全球首座“双奥”之城。

“筑梦冬奥，相约北京”，21日，在延庆区八达岭国际会展中心，非洲青年们“提笔挥墨”，表达对北京冬奥会的期待和祝福。

在会展中心的冰雪运动训练场馆，毛里求斯青年苏那尝试了人生中首次滑冰。“一次非常棒的体验。”他说，“今天是幸运的日子。”

苏那说，北京成功举办2008年夏季奥运会令他确信，2022年冬奥会将同样取得巨大成功。“冬奥会有助于消除一些人对中国的偏见。”

奥马尔的技术也并不熟练，不时摔倒，这时中方教练会在一旁扶起并指导他。“我觉得这有点像非洲和中国的关系。”他说，中国已经实现了迅猛发展，而非洲也在努力成为更好的自己。在这个过程中，中国一直在帮助非洲。

近年来，中非在减贫脱贫、乡村振兴等方面的交流合作越来越多。对实地探访中国乡村，非洲青年们兴趣十足。

21日，在延庆区八达岭镇里炮村，他们参观村史馆、苹果园、民宿区，了解昔日长城脚下的“南荒滩”如何一步步变成今天环境优美、苹果飘香的“聚宝盆”。

在了解到村民通过果树种植、经营民宿等多种方式增收，政府会给予帮助和扶持后，奥马尔说：“非洲要学习中国的乡村振兴模式。”

促进青年之间的沟通和友谊，让青年更好地为中非共同发展发挥积极作用，是参与活动的青年代表们的共识。

“我们需要担当时代赋予的历史责任，在文明的交流碰撞中以包容互鉴的心态促进文明交融，为中非合作搭建桥梁。”在中非青年圆桌会议上，中国青年丁瑞林说。

“青年对非中关系的发展十分重要。青年之间的牢固友谊可以促进双方关系发展。”科摩罗青年尤诺认为，青年们需要站出来，为推动构建更加紧密的非中命运共同体发挥自己的作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)