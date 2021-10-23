新华社北京10月23日电 题：开启了中国外交史上的新篇章——中国联合国协会副会长兼总干事胡文丽谈中国恢复联合国合法席位

新华社记者马卓言

今年是中国恢复联合国合法席位50周年。中国联合国协会副会长兼总干事胡文丽日前在接受新华社记者专访时表示，这是新中国外交工作的一次重大突破，开启了中国外交史上的新篇章。

“联合国是中国走向世界的一座重要桥梁。”在胡文丽看来，对中国而言，恢复联合国合法席位至少有三方面重要而深远的意义。

首先，这一历史性事件为中国逐步融入以联合国为核心的战后国际体系打开了大门。胡文丽说，中国在联合国合法席位的恢复，表明中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表这一事实被国际社会广泛接受，中国在联合国的代表权问题从政治、法律、程序上得到公正、彻底解决，为中国深入地参与国际事务，在国际体系中发挥更大作用奠定了基础。

“正是以此为开端，中国加入几乎所有普遍性政府间国际组织，参加了600多项国际公约及修正案，成为国际体系中不可或缺的重要力量。”胡文丽说。

其次，提升了中国的国际地位。胡文丽说，合法席位的恢复大大提升了中国的国际影响力，并被视为发展中国家团结合作、战胜强权政治和霸权行径的胜利，深刻影响了世界发展趋势和格局，为全球和平力量注入积极因素。

再次，为中国融入全球市场提供了更为广阔的平台。胡文丽表示，中国逐步参与到联合国经济发展领域合作中来，进一步拓宽了中国现代化建设的途径，推动了中国参与经济全球化进程，对此后40多年中国经济的快速发展具有重要的意义。

中国恢复联合国合法席位，不仅让中国进一步融入了世界，也为联合国更好地发挥作用，推动世界和平与发展事业注入了巨大动力。

“正如时任联合国秘书长吴丹所说，没有中华人民共和国，联合国绝不会成为真正的联合国。第2758号决议具有里程碑的意义。”胡文丽说。

作为安理会常任理事国中最大的出兵国，中国迄今参与了近30项联合国维和行动，累计派出维和人员5万余人次；作为最大的发展中国家，中国积极支持联合国2030年可持续发展议程，提前10年实现议程确定的减贫目标，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上；面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国发起新中国历史上最大规模的紧急人道行动，积极兑现把新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，有力支持了联合国相关努力。

对于中国在联合国的贡献，现任联合国秘书长古特雷斯说：“中国是联合国事业的坚定支持者和主要参与者，也是国际合作和多边主义的支柱，发挥着核心作用。”

“中国与联合国的合作不仅为中国对外开放和国际合作提供了更多机会和广阔平台，更推动联合国各项事业朝着正确方向发展。”胡文丽说。

“面向未来，相信中国将与联合国一道，坚定捍卫多边主义，在世界和平与安全、生物多样性保护、应对气候变化和公共卫生危机、帮助发展中国家实现可持续发展等方面开展更加紧密的合作。”胡文丽说。

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