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全年将对外提供20亿剂疫苗 中国为全球疫苗公平分配作出重要贡献

2021年10月23日16:19 | 来源：新华网
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新华社北京10月23日电（记者董瑞丰）来自权威部门的信息显示，截至10月中旬，中国已向100多个国家和国际组织提供了超过15亿剂新冠病毒疫苗，将努力全年对外提供20亿剂疫苗。

疫苗是战胜疫情的有力工具。截至21日，国内累计接种新冠病毒疫苗已超过22.4亿剂次，但放眼全球，疫苗分配不均、接种不平衡的问题仍然突出。

弥合“免疫鸿沟”，中国为全球疫苗公平分配作出重要贡献。在柬埔寨，超过80%人口已接种第一剂新冠病毒疫苗，疫苗大部分从中国商业采购以及由中国政府、中国科兴公司捐赠。在菲律宾，无论是政府捐赠还是商业采购，中国都是首个提供新冠病毒疫苗的国家，为当地抗击疫情提供巨大支持。

从东南亚到非洲大陆，从中东到南美洲，捐赠疫苗、技术转让、合作生产……中国不断提高疫苗的可及性和可负担性，以实际行动践行“疫苗是全球公共产品”的承诺。

无论是有效性、安全性还是可获得性，中国疫苗都得到专业人士的认可。在巴西最负盛名的科学中心之一布坦坦研究所，有关负责人表示，包括科兴公司克尔来福疫苗在内的中国新冠病毒疫苗，在预防死亡和重症、降低住院率方面表现非常出色。

此外，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，中国承诺年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

外交部发言人汪文斌表示，随着疫苗产能的提升，中方将继续尽己所能向世界特别是向发展中国家提供更多安全、有效的疫苗，促进疫苗在全球公平分配和使用，为尽快彻底战胜疫情作出积极贡献。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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