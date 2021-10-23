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英国卫生安全局调查德尔塔毒株的一种新亚型

2021年10月23日15:51 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦10月22日电（记者郭爽）英国卫生安全局22日说，新冠变异病毒德尔塔毒株的亚型变异株AY.4.2近几个月来在英国的传播变得越来越普遍，已被该局认定为“正在调查的变异毒株”，并正式命名为VUI-21OCT-01。

　　英国卫生安全局说，初步证据表明，与原有的德尔塔毒株相比，在英国感染该亚型的病例增长率可能更高。数据显示，自这一亚型今年7月被首次发现以来至10月20日，英格兰已有15120人感染这一亚型。

　　英国卫生安全局正在密切监测这一亚型的传播情况，并通过实验室和流行病学研究来更好地理解其特性。到目前为止还没有迹象表明它会导致更多重症病例，或降低新冠疫苗的有效性。与原有德尔塔毒株相比，VUI-21OCT-01的基因组没有太多突变。但该局表示，在某些情况下，一个小的变化可能足以导致病毒特性的差异。

　　英国卫生安全局首席执行官珍妮·哈里斯说：“病毒变异是常有的事且随机发生。随着疫情发展，特别是在感染率很高的情况下，继续发现新的变异病毒并不意外。”这表明疫情仍未结束，因此民众需要继续保持警惕，在人多的地方戴口罩，并积极接种疫苗。

　　英国政府22日公布的数据显示，该国新增确诊病例49298例，这已是英国连续第10天单日新增病例超过4万例，累计确诊8689949例；新增死亡180例，累计死亡139326例。

(责编：崔译戈、杨牧)

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