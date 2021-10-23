新华社华盛顿10月22日电（记者高攀 许缘）美国财政部22日公布的数据显示，2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）美国联邦政府财政赤字达到2.77万亿美元，低于上一财年创纪录的3.13万亿美元。

数据显示，2021财年美国财政收入约为4.05万亿美元，高于上一财年的3.42万亿美元；财政支出约为6.82万亿美元，也高于上一财年的6.55万亿美元。2021财年联邦财政赤字占美国国内生产总值的比重从上一财年的15%降至12.4%。

美国财政部表示，2021财年联邦财政赤字比上一财年减少3600亿美元，反映出美国经济复苏的改善。赤字收窄部分得益于国会批准的经济救助计划和新冠疫苗接种取得的进展。

美国财政部长耶伦当天发表声明说，当前美国经济复苏好于其他发达经济体但仍然脆弱，美国国会应当批准总统拜登提出的经济计划，继续推动美国经济增长，改善美国长期财政前景。

然而，由于民主党内部在应对气候变化、对企业和富人加税、经济计划资金规模等关键议题上分歧较大，过去几周拜登政府的经济议程推进并不顺利。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会指出，为应对新冠疫情和促进经济复苏，2021财年的高额财政赤字并不令人感到意外，但这会导致美国长期背负很高的债务，国会议员们必须专注于制定一项削减财政赤字的长期计划。

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