新华社内罗毕10月23日电 专访：以合作促发展 以发展促和安——访联合国秘书长大湖地区问题特使夏煌

新华社记者白林

联合国秘书长大湖地区问题特使夏煌日前接受新华社记者书面专访时表示，和平、安全、合作与发展相辅相成、互相促进。非洲大湖地区国家应共同谋划如何巩固和平与安全、推进区域一体化，确保和平、合作与发展形成良性循环。

夏煌说，位于非洲中东部的大湖地区拥有丰富资源，发展潜力巨大。但自20世纪90年代以来，非法武装长期威胁和平稳定，造成地区持续动荡。当前，大湖地区人道主义形势依然严峻，经济社会发展面临多重挑战。

夏煌表示，尽管和平、安全方面的挑战长期存在，但近年来大湖地区形势呈现出积极态势，例如，刚果（金）等国家实现政权平稳交接，南苏丹冲突各方签署和平协议，中非共和国和平和解与国家重建迈出新步伐等。

他特别指出：“地区国家领导人开展对话、加强合作的政治意愿不断增强，政治互信不断推动务实合作进一步深化。此外，地区国家也在多双边层面加强安全领域合作，探讨如何协调行动更有效打击非法武装组织。”

夏煌强调，上述一系列积极变化表明，地区国家领导人已经充分认识到，和平与发展密不可分，只有相对和平与安全的环境才能为地区国家提供发展契机，只有通过开展对话、加强合作、促进区域一体化，才能更好地应对冲突，实现稳定和发展。“这也充分契合了我自上任伊始即提出的工作理念：以合作促发展，以发展促和安。”

他说，针对近年来大湖地区局势发展特点，大湖特使办公室去年在有关各方支持下制定了《大湖地区巩固和平、预防冲突和解决冲突战略》。该战略立足于三大支柱，一是聚焦和平、安全和司法问题；二是聚焦可持续发展和共同繁荣；三是应对长期和新兴挑战，其中包括应对公共卫生危机。

谈及大湖地区新冠疫情形势，夏煌指出，大湖地区医疗卫生发展不均衡，疫苗数量有限。“作为特使，我将继续呼吁并推动国际社会加大力度帮助地区国家更有效抗击疫情，也将继续呼吁更公平分配新冠疫苗，确保每个国家，不论大小，不论贫富，都能公平地获得疫苗。”

夏煌表示，在过去二三十年间，大湖地区经历了常人难以想象的灾难和持续的人道主义危机。“在这些最艰难的岁月里，联合国一直直面危机和挑战，与地区国家和人民肩并肩共同努力，竭尽所能帮助当地民众，重建和维护和平。”

他认为，联合国在大湖地区的作为展现出这一当今全球最重要国际组织特有的品质与韧性。“面对挫折和新挑战，联合国在恪守其原则和价值理念的基础上，不断与时俱进，勇于开拓创新。”

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