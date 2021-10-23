人民网曼谷10月22日电 （记者孙广勇）10月22日12时30分，参与第110次中老缅泰湄公河联合巡逻执法的两艘中国执法艇顺利返航靠泊中国关累港，标志着此次联合巡逻执法行动圆满完成。参与行动的老挝、缅甸执法艇均已顺利返回本国。

此次联合巡逻执法行动历时4天3夜，总航程500余公里，中老缅泰四国共派出执法艇4艘，执法队员81名，采取“零接触”方式在中国景哈至湄公河金三角、老挝孟莫、班相果等水域开展全线和分段联合巡逻，并分别派出执法队员在湄公河沿岸开展执法行动，有效震慑打击各类违法犯罪活动，有力维护了湄公河流域安全稳定。

据悉，行动期间中老缅泰四方相关执法部门举行视频会晤，就近期流域内疫情防控，治安形势、联合打击跨境犯罪等事宜进行深入交流，四方一致表示，将继续总结联合行动经验，充分发挥中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制平台作用，密切沟通联络，深化信息共享和案件协作机制，采取有力措施克服疫情影响，持续深入推动联合打击湄公河跨境犯罪专项行动，深挖各类违法犯罪，提升管控力度，合力维护湄公河流域安全稳定，保障流域百姓安居乐业。

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