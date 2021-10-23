新华社柏林10月23日电 专访：“中国经验越来越受重视”——访《联合国防治荒漠化公约》秘书处中国科学技术项目官员

新华社记者张远 张毅荣

德国小城波恩是联合国在欧洲的第三大驻地。驻地的灰色大楼里有《联合国气候变化框架公约》秘书处、《联合国防治荒漠化公约》秘书处等联合国机构和逾百家可持续发展领域的非政府组织。

贾晓霞是《联合国防治荒漠化公约》（以下简称《公约》）秘书处科学技术项目官员，2018年来此工作。她告诉新华社记者，如今在工作大楼里听到的中文对话越来越多，因为在气候变化、生物多样性保护、防治荒漠化等领域，中国的经验越来越受重视。

在贾晓霞的工作领域，中国防治荒漠化的努力与取得的成就，特别是中国探索出了一条政府主导民众参与、治理生态与改善民生相结合的路径，很受同事们关注。

“中国（防治荒漠化）的经验为发展中国家提供了一个样板，《公约》秘书处也曾特别考察过中国库布其沙漠治理。中国模式不仅有政府经验，而且有把政府、企业、个人、社会结合起来的经验。”贾晓霞说。

贾晓霞说，《公约》秘书处对中国“一带一路”倡议十分认可，在亚太经济圈和欧洲经济圈之间有广阔陆地受荒漠化影响，中国生态治理的优势和经验可以在这些地域得到充分发挥。

贾晓霞介绍，《公约》秘书处现阶段重视把中国的新技术如互联网技术、数字化技术、地球观测卫星技术等与传统地面治理的经验相结合，“未来可能要把地面和天空观测结合起来。”

贾晓霞说，中国在荒漠化治理领域不断取得的成就，让外国同事刮目相看，甚至当他们有一些新建议或新项目的时候，经常会过来请教中国在这些方面是怎么做的。

她说，非洲联盟主导的非洲“绿色长城”计划，沿着撒哈拉沙漠南缘的萨赫勒地区筑起树墙，其中的灵感就来自中国的三北防护林。“一些同事和项目主管会问中国的‘绿色长城’是怎么做的，并且询问在我们的经验中，像这样的地区能否治理成功。”

谈到中国恢复联合国合法席位50周年时，贾晓霞说，她明显感觉到中国在各个专业领域获得了越来越多的尊重，这都基于不断上升的综合国力。

贾晓霞说，中国越来越开放，在联合国这个多边舞台也发挥着更重要的作用。

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