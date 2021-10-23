新华社塞尔维亚博尔10月22日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇22日在塞东部博尔市出席中资企业运营的一座铜金矿投产仪式时说，中国企业的到来不仅挽救了塞尔维亚濒临破产的国有矿场，而且促进当地经济发展，增加民众收入。

塞尔维亚副总理兼矿业和能源部长米哈伊洛维奇、环境保护部长武约维奇、塞尔维亚前总统、塞尔维亚对华对俄合作国家委员会主席托米斯拉夫·尼科利奇、中国驻塞尔维亚大使陈波以及多名政府和企业代表出席当天举行的塞尔维亚紫金矿业有限公司丘卡卢·佩基项目投产仪式。

武契奇在致辞中高度评价塞中两国关系，称“为我们与中华人民共和国的友谊感到自豪”。

武契奇表示，塞尔维亚紫金矿业公司投资4.74亿美元新建的丘卡卢·佩基铜金矿项目采用现代化技术，完全符合环保标准，将成为塞尔维亚首座绿色矿山。

陈波在致辞中说，在中塞两国领导人的关心和努力下，两国合作突飞猛进，取得丰硕成果，为两国经济发展和人民生活水平提高做出贡献。随着紫金项目的推进，塞尔维亚铜产量将占全欧洲铜产量的18%，使塞尔维亚成为欧洲第二大铜生产国，将显著改善当地经济发展。

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