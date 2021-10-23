人民网讯（记者 龚鸣）10月22日，由中国联合国协会主办、外交部国际司支持、电子科技大学承办的第十七届中国模拟联合国大会在成都启动。此系纪念我国恢复联合国合法席位50周年系列活动之一。中国联合国协会副会长兼总干事胡文丽、外交部国际司参赞陈凯、电子科技大学党委副书记申小蓉出席开幕式并致辞。联合国秘书长古特雷斯发来贺信和视频致辞。

古特雷斯在视频致辞中表示，当前世界仍处于新冠疫情带来的多重危机之中，既包括健康危机、经济衰退、人权威胁，也包括气候变化、环境污染和生物多样性丧失等。青年在推动气候行动、种族平等，以及性别平等方面发挥着领军作用。联合国是世界青年的坚定盟友，愿与大家携手构建一个更可持续、更公平的世界。

胡文丽在致辞中表示，今年是中国共产党成立100周年，也是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。50年来，中国坚定支持以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，以及以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际规则，为维护世界和平安全、促进人类发展进步作出了重要贡献。习近平主席在第76届联合国大会一般性辩论中提出“全球发展倡议”，为再次处于历史十字路口的国际社会共同应对全球性挑战、实现共同发展，提供了中国方案。中国模拟联合国大会是我国青年参与联合国事务的重要平台，希望大家了解国情、放眼世界，加强学习、提升能力，为实现中华民族伟大复兴和推动构建人类命运共同体作出应有贡献。

陈凯参赞介绍了新中国恢复联合国合法席位的历史意义、中国参与联合国事务进程和所作贡献，以及中国的多边外交政策。他表示，熟练运用外语、精通国际事务的高素质专业人才是建设中国特色大国外交和推动构建人类命运共同体的重要支撑。经过多年实践，中国模拟联合国大会已成为培养国际组织后备人才的品牌项目，希望同学们珍惜此次难得机遇，积极参与议题讨论，增强分析和解决国际问题的能力，为未来参与联合国事务和全球治理打下基础。

申小蓉介绍了电子科技大学的办学宗旨和特色，以及在构建国际化创新人才培养体系等方面取得的成绩。她表示，承办本次大会为电子科技大学进一步做好国际组织后备人才培养工作提供了重要契机，希望同学们不忘初心、牢记使命，在活动中进一步厚植家国情怀，拓展全球视野，努力成长为具有参与全球治理能力的高素质复合型人才。

中国联合国协会于2004年首次创办中国模拟联合国大会，是国内最具权威性、最贴近联合国的模拟联合国活动，旨在向高校青年学生宣传联合国理念，普及联合国知识，培养具有国际视野和参与全球治理能力的高素质青年人才。本次大会主题为“书写青年人生华章，构建人类命运共同体”，共有来自全国100多所高校的400余名学生代表、大会观察员与指导教师参加，模拟世界卫生组织、联合国开发计划署、世界贸易组织、联合国教科文组织、联合国难民署、联合国气候变化大会等6个联合国机构，并设立新闻中心。未来3天，高校学生将模拟90多国外交官，围绕新冠疫苗分配、消除贫困和可持续发展、国际贸易、教育公平、难民儿童权益、气候变化和环境保护等议题进行一般性辩论和决议草案磋商。大会设置最佳代表团、优秀代表团、最佳立场、最佳决议、最佳风采、最佳辩论、最具潜力、优秀记者、优秀报道等团体和个人奖项，邀请13位资深外交官和专家担任授课嘉宾或评委。

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