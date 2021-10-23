人民网努尔苏丹10月23日电 （记者周翰博）22日，“汉语桥”俱乐部努尔苏丹站揭幕仪式在线上举行。中国驻哈萨克斯坦大使张霄应邀出席活动。

张霄首先祝贺哈留华毕业生协会成功申请加入“汉语桥”俱乐部，并指出，哈留华毕业生协会成立近一年来，在促进中哈青年交流、推广中华文化等方面发挥了重要作用，成为中哈友好的宣传者、实践者。成功加入“汉语桥”俱乐部，将为协会发展提供一个更加广阔的空间。“我相信，哈留华毕业生协会和‘汉语桥’俱乐部强强联合，将为共同促进中哈双边关系发展贡献力量。”

“哈民众学习中文的意愿强烈。托卡耶夫总统在同我会见时多次强调在哈传播汉语的重要性。因此，‘汉语桥’俱乐部努尔苏丹站的成立正当其时。”张霄表示，当前中哈关系正处于历史最好时期，双方各领域合作发展势头喜人。今年1—9月，双边贸易额增长20.8%，照此趋势，全年贸易额有望创造新纪录。几周后，第四届中国国际进口博览会将在上海开幕，该活动已经成为哈企业开拓中国市场的重要平台，相信今年的“进博会”同样精彩。明年初，中哈还将迎来建交30周年，北京也将举办冬奥会。这些重要的时间节点都是哈留华毕业生协会和“汉语桥”俱乐部组织有益活动、深化两国人文交往的契机。

哈萨克斯坦中国研究中心主任沙伊梅尔格诺娃、欧亚大学副校长梅尔扎迪诺娃以及哈孔子学院师生、留华毕业生代表、汉语爱好者代表近300人参加了当天的活动。

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