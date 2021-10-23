人民网联合国10月22日电 （记者李晓宏）当地时间10月22日，中国常驻联合国代表团同《生物多样性公约》秘书处、联合国经济和社会事务部共同举办“生物多样性保护和可持续交通助力全球发展”主题线上吹风会。中国常驻联合国代表张军主持会议并致辞。

《生物多样性公约》执行秘书穆雷玛、中国生态环境部副部长赵英民、中国交通运输部副部长戴东昌、联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民在吹风会上分别发言，详细介绍在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）和在北京举行的第二届联合国全球可持续交通大会情况。

俄罗斯、英国、巴基斯坦等国大使及各国代表等100多人出席会议。各国代表祝贺两场大会取得圆满成功，高度评价中方作为东道国发挥重要引领作用，推动两场大会取得丰硕成果，表示愿同中方及各国深化生物多样性保护和可持续交通领域务实合作，助力全球疫后复苏，加快落实2030年议程。

穆雷玛表示，中国政府克服疫情影响，为COP15第一阶段会议取得成功付出巨大努力。大会通过“昆明宣言”，对推进全球生物多样性保护工作意义重大。与会期间，各方纷纷表达对制定“2020年后全球生物多样性框架”的支持，并宣布了一系列重要举措。中国宣布将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，这将为各国特别是发展中国家开展生物多样性保护提供有力支持。

刘振民表示，可持续交通对落实2030年议程和《巴黎协定》具有关键作用。可持续交通大会上，各方普遍重视交通政策对绿色公共交通、“最后一公里”基础设施、脆弱人群可及性、循环经济转型的促进作用，多国宣布重要倡议和举措。联合国将同各方一道，共同推动全球可持续交通发展。

张军说，两场大会的举行恰逢其时、意义重大。各方高度重视并共同推动两场大会取得丰硕成果，彰显了国际社会应对全球性挑战的决心，为全球发展事业注入了信心和力量。

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