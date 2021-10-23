人民网里约热内卢10月22日电 （记者吴杰）由中国贸促会、中国驻巴哈马大使馆、巴哈马商业和雇主联合会共同主办的中国-巴哈马贸易投资论坛于10月21日在线上成功举办。巴哈马代理总理库珀、中国贸促会副会长陈建安出席并致辞，巴哈马经济事务部长哈尔基蒂斯做专题推介，中国驻巴哈马大使戴庆利、巴哈马商业和雇主联合会主席弗格森致欢迎辞。来自中、巴两国政商各界千余名代表踊跃参加。

巴哈马代总理库珀代表巴哈马政府感谢论坛主办方为加强中巴贸易和投资合作作出的积极努力，表示此次论坛为中巴经贸合作建立了一个新平台，是进一步促进两国关系和经贸务实合作的良好开端。后疫情时代，巴哈马新政府将努力创建对国内外企业均便利、友好的营商环境，期待在旅游业、农业、可再生能源、基础设施建设等领域同中方开展投资合作，邀请中方以合资企业形式在巴进行更多投资，并将努力降低两国之间的贸易壁垒。巴方愿加强两国教育领域交流合作，增进中巴游客、商业等往来。

中国贸促会副会长陈建安表示，巴哈马是加勒比地区重要国家，也是中国在加勒比的重要合作伙伴。自建交以来，中巴关系快速发展，在政治、经贸、文化、旅游、农业等领域都取得了务实合作成果。中国贸促会将继续发挥自身优势，搭建有效服务平台，为中巴经贸关系发展作出贡献。

巴哈马经济事务部长哈尔基蒂斯表示，中国已成为巴哈马的主要外资来源国，双方合作建设了数个大型基建项目。2020年双边贸易虽受到疫情影响，但仍达3.53亿美元。巴哈马新政府将着重发展农业、渔业，欢迎中国参与建设和提供帮助。在基建、可再生能源、气候变化和减灾等诸多领域，双方亦可开展互利共赢合作。

戴庆利大使表示，本次论坛应时而生，切合实际。展望后疫情时期，中巴贸易投资合作机遇难得、前景广阔。希望巴哈马企业充分利用中国展会平台加强推介，我们也将鼓励更多的中国企业赴巴洽谈贸易与投资。要深挖旅游、农业、基础设施、卫生、可再生能源和防灾减灾等领域合作潜力。要创新思路，有针对性地搭建商业平台，降低物流成本，打通贸易融资，不断增加直接贸易。两国政府应促进双方发展战略和规划对接，打造长效平台，为企业界开展贸易投资合作提供良好投资环境和营商条件。

论坛期间，中国国际商会与巴哈马商业和雇主联合会签署了关于建立友好关系和合作机制的协议。中建美国公司南美公司主席吴太仲分享了在巴哈马从事投资和承包工程业务的经验，巴哈马Easy Car Sales公司总裁法默女士分享了与比亚迪公司合作开拓巴哈马电动汽车市场的成功经验。

中巴双方80余家企业还就贸易合作、旅游、可再生能源和金融服务等专题举行了分组对口洽谈。中巴双方企业在四场对口洽谈中踊跃发言，互动交流，并建立了对口业务联系，为开展务实合作打下了良好基础。

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