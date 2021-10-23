人民网北京10月23日电 （记者朱玥颖）10 月 22 日，中国人民大学当代政党研究平台成果《时代之问，中国之答：构建人类命运共同体》发布会暨人类命运共同体理论研讨会在中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院举行。

中国人民大学党委副书记、纪委书记，当代政党研究平台首席专家吴付来在致辞中指出，推动构建人类命运共同体是习近平总书记深刻洞察复杂多变的国际形势、着眼于世界前途和人类发展提出的中国方案，不仅彰显出马克思主义哲学的时代光辉，也蕴含着中华优秀传统文化积淀的中国智慧，是马克思主义中国化、时代化的最新成果之一。他表示，中国人民大学当代政党研究平台成果《时代之问，中国之答：构建人类命运共同体》采用多学科视角，为深化人类命运共同体研究拓宽了思路。中国人民大学将以此次理论研讨会为契机，进一步加强学校智库平台建设，不断推动构建人类命运共同体的多学科交流与对话，共同推动构建新型国际关系，为深化人类命运共同体研究作出新的更大贡献。

湖南人民出版社总编辑李雄伟表示，作为出版人，能够在建党百年之际推出中宣部主题出版重点读物《时代之问，中国之答：构建人类命运共同体》是一份荣幸。湖南省新闻出版局、中南出版传媒集团及湖南人民出版社高度重视本书的出版，从内容编辑到形态呈现，多轮会商、数易其稿，历经三年有余，高质量完成了出版任务。

中共中央党校原副校长、理论家李君如围绕“人类命运共同体理念是人间正道”作发言。他提出，从认识论角度看，人类命运共同体理念经历了“从实践到认识、从认识到实践”的两次飞跃，从十六大到十八大经历了从实践到认识的第一次飞跃，向世界阐述和平发展理念，而十八大以后到现在是认识到实践的第二次飞跃，把理念付诸于国际关系实践中，为人类做了大量工作；思想内容上，人类命运共同体理念经历三次突破；实践论上，形成多层次多渠道构建人类命运共同体成果。

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长王向明指出，提出构建人类命运共同体源于中华文明的深厚底蕴，源自对中国自身发展目标的认知，源于对世界发展大势的深刻把握。

中国国际问题研究院院长兼习近平外交思想研究中心秘书长徐步指出，人类命运共同体是习近平外交思想的精髓，已成为中国引领时代潮流和人类文明进步方向的鲜明旗帜。正如英国社会科学院院士阿尔布劳在本书序中所言，“相信将引发广泛的国际共鸣”。这充分体现了习近平外交思想的巨大感召力。

中国公共外交学会副会长陈育明大使从四个方面阐释了人类命运共同体的国际意义：一，人类命运共同体写进党章、宪法，是马克思主义时代化的最新成果；二，人类命运共同体多次写入联合国有关决议，是习近平外交思想的精髓；三，超越普世价值与中国特色的二元对立，倡导人类共同价值观；四，“一带一路”的目标在于构建人类命运共同体，完善全球治理，全球化铸魂。

中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长姬德强将人类命运共同体视为深度全球化时代的中国主张。他认为，人类命运共同体概念是对现代资本主义全球化历史的扬弃，也是基于人类文明的亚洲时代对全球化方案的规范性想象。

(责编：崔译戈、常红)