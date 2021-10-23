新华社伦敦10月22日电 记者手记：格拉斯哥的一堵“价格高墙”

新华社记者顾震球

第26届联合国气候变化大会将于10月31日在英国格拉斯哥开幕。这次因疫情而推迟举行的大会是《巴黎协定》进入实施阶段以来第一次气候大会，引起国际社会广泛关注。不过，当各国与会代表、专家和记者等在办理赴会手续时，除了要遵守英国的防疫规定外，还有一堵“价格高墙”横在面前：大会期间格拉斯哥的酒店价格暴涨，让人惊掉了下巴。

据英国媒体报道，英国政府作为此次大会主办方，采取市场化运作，导致格拉斯哥酒店房价比平时高出四五倍，就连平时价格低廉的汽车旅馆和家庭旅馆也大幅提价，许多与会者因此难以在格拉斯哥市区找到价格适中的酒店。英国《金融时报》18日感叹：“事实证明，在这个苏格兰东道城市要想搞到一张休息的床铺已成为参会前最难跨越的障碍。”

据了解，格拉斯哥有20家酒店为希望住上两周的客人提出的明码标价是2万英镑（一英镑约合8.8元人民币）。一个距离会场步行15分钟的酒店标准间在大会期间住上两周需要1.4万英镑，而平时两周的房价只需903英镑。另一家酒店则需要6540英镑，而一个月前住上10天的房价仅需1340英镑。

其实，格拉斯哥的酒店利用此次大会乘机“捞金”的迹象早在去年2月就已露出端倪，在今年7月开始登记报名时更加明显。一年前英国媒体就曾透露，联合国气候变化大会举行期间，格拉斯哥酒店的价格将上涨百分之七百左右。

由于联合国气候变化大会通常在晚上举行谈判和边会等重要活动，能够入住会场附近的酒店是各国与会者的理想选择。然而，居高不下的酒店房价令不少人望而却步，迫使他们只好另外想办法。不少人选择住到距离格拉斯哥约70公里的爱丁堡，有的甚至要住到距离会场100多公里的地方，还有人想办法住进野营的房车，有的公司从欧洲大陆调来游船作为临时酒店。

除了惊人的酒店价格外，各国参会代表团为举办边会、举行展览所租用的场地价格也不断走高。据报道，格拉斯哥有关场地的租金标价为一平方米400英镑，加上其他必要费用，算下来每平方米的租金额超过1000英镑。《金融时报》报道说，某机构仅场地租用费就花了将近50万英镑。

尽管英国政府表示正想办法解决与会者住宿问题，但酒店难题仍未得到缓解。对此次大会的后勤保障工作，英国《卫报》的评价是“混乱而又昂贵”，担心这会使此次大会成为“最具排他性的联合国气候变化大会”。

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