新华社华盛顿10月23日电 中国驻美国大使馆发言人23日在一份声明中说，美国国务院东亚局官员日前所谓中国“滥用”联大第2758号决议将台湾排除在联合国活动之外的有关言论罔顾事实、混淆视听，本质就是要在国际上制造“一中一台”，公然挑战一个中国原则，是对中方严重的政治挑衅，也是对国际法和公认的国际关系准则的恶意歪曲。中方对此坚决反对，已经向美方提出严正交涉。

发言人强调，第一，世界上只有一个中国，无论过去、现在还是将来，台湾都是中国领土不可分割的一部分，而不是一个独立主权国家。这是铁的事实，也是国际社会的广泛共识，并且得到一系列国际条约和协议的确认。1943年中美英发表的《开罗宣言》规定，日本所窃取于中国之领土，例如满洲、台湾、澎湖列岛等归还中国。1945年，《波茨坦公告》重申《开罗宣言》之条件必将实施。任何挑战一个中国原则、在国际上制造“一中一台”“两个中国”的图谋都不可能得逞。

第二，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织。《联合国宪章》第四条明确规定，唯有主权国家才有权成为联合国会员国。1971年10月25日 ，联合国大会通过第2758号决议，中华人民共和国在联合国的席位和一切合法权利得以恢复，联合国及其所属机构驱逐了台湾当局的代表。台湾作为中国领土不可分割的一部分，根本没有资格加入联合国。美方官员的有关错误言论，蓄意歪曲和真正滥用第2758号决议，是对国际良知和联合国权威的挑战和亵渎，应当受到国际社会共同谴责。

第三，美方一边口口声声说坚持一个中国原则，一边不断变换手法提升美台关系，助台拓展“国际空间”，为“台独”势力撑腰打气，充分暴露美方“以台制华”的冷战思维和险恶图谋。我们正告美方，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在台湾问题上谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

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